Ferrugem assina com a Inter de Limeira e espera fazer bom Paulistão Volante falou sobre sua perspectiva para a disputa do Campeonato Paulista deste ano

Com passagens pela Ponte Preta, Corinthians, CRB e CSA, o volante Ferrugem assinou com a Inter de Limeira para os próximos meses. O jogador, que também atuou com a camisa do Cuiabá, falou sobre sua perspectiva para a disputa do Campeonato Paulista deste ano.

– Estou muito feliz por voltar a disputar um Paulistão e muito motivado para fazer um grande trabalho com a camisa da Inter de Limeira neste ano. Vou trabalhar muito para ajudar a equipe a conquistar seus objetivos durante a disputa – afirmou.

Para o atleta, todos no clube querem fazer uma grande competição.

– O elenco que vem sendo montado é muito bom, competitivo. Vamos procurar fazer uma disputa de muita regularidade para conquistarmos nossas metas ao longo dela. O grupo está muito motivado – concluiu.

A Inter de Limeira enfrenta a Ferroviária na estreia do Paulistão-2021. O jogo, ainda sem horário definido, será em Araraquara.

