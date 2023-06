Ferroviário segue absoluto e Santa Cruz perde a liderança na Série D

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2023 - 23:10 Compartilhe

A décima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro teve nove jogos, nesta quarta-feira, pelo encerramento da décima rodada da fase classificatória. O Ferroviário-CE venceu mais uma no Grupo A2 e segue com a melhor campanha entre todos os oito grupos. A noite foi ruim para os pernambucanos, porque o Santa Cruz-PE perdeu o jogo e a liderança do Grupo A3, enquanto o Retrô empatou e, por sorte, continua ainda na ponta do Grupo A4.

Pelo Grupo A2, o Ferroviário-CE confirmou sua melhor campanha ao fazer 2 a 1 em cima do Atlético-CE, num duelo cearense e já tem nove vitórias. O Ferrão tem 28 pontos, com a melhor campanha entre todos os 64 participantes da competição.

À tarde, o Fluminense-PI, com oito pontos, empatou por 1 a 1 com o Maranhão, vice-líder, com 14 pontos, enquanto o Cordino, lanterna com sete, empatou por 1 a 1 com o Parnahyba-PI, com 12 pontos, em quinto lugar. Tocantinópolis-TO e Atlético-CE. Ambos com 13 pontos, fecham o G-4 ao lado de Maranhão e Ferroviário.

No Grupo A3, o Santa Cruz-PE perdeu por 2 a 1 para o Sousa-PB, na Paraíba, e também perdeu a liderança para o Nacional-PB que, em casa, fez 2 a 1 em cima do Campinense-PB. O Nacional lidera com 19, seguido pelo Santa Cruz (18), Sousa (16) e Potiguar-RN (15). O Iguatu-CE é sexto colocado, com 13 pontos, após vencer por 3 a 0 o Globo-RN, lanterna com quatro pontos.

O Retrô-PE vacilou em casa, ao empatar por 1 a 1 com o Jacuipense-BA, mesmo assim lidera o Grupo A4, com 20 pontos, três na frente do Bahia de Feira de Santana-BA que fez 2 a 1 em cima do Atlético-BA e soma 17 pontos. Completam o G-4 o Sergipe-SE, com 14, e o Jacuipense-BA, com 13. O ASA-AL aparece em quinto lugar, com 12 pontos, após vencer por 1 a 0 o Falcon-SE. O time alagoano vinha de uma série de quatro derrotas consecutivas e estreou o técnico Celso Teixeira.

Esta primeira fase da Série D conta com 64 times divididos regionalmente em oito grupos com oito integrantes, que jogam em turno e returno. Ao fim de 14 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam à segunda fase, em que se inicia o mata-mata até a final, sempre em dois jogos. Apenas os quatro semifinalistas garantem o acesso.

CONFIRA OS JOGOS DA 10.ª RODADA:

TERÇA-FEIRA

Potiguar de Mossoró-RN 5 x 1 Pacajus-CE

Sergipe-SE 2 x 1 Cruzeiro-AL

QUARTA-FEIRA

Cordino-MA 1 x 1 Parnahyba-PI

Fluminense-PI 1 x 1 Maranhão-MA

Ferroviário-CE 2 x 1 Atlético-CE

Bahia de Feira-BA 2 x 1 Atlético Alagoinhas-BA

Iguatu-CE 3 x 0 Globo-RN

Sousa-PB 2 x 1 Santa Cruz-PE





Nacional-PB 2 x 1 Campinense-PB

Retrô-PE 1 x 1 Jacuipense-BA

ASA-AL 1 x 0 Falcon-SE

