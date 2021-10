Ferroviário goleia, elimina a Juazeirense e avança na Pré-Copa do Nordeste Tubarão não tomou conhecimento do adversário e garantiu sua vaga na terceira fase da competição

Após eliminar o Central na primeira fase da Pré-Copa do Nordeste, a Juazeirense chegou embalada para tentar surpreender o Ferroviário, na noite desta terça-feira, na Arena das Dunas, em Natal. Porém, o time de Juazeiro não contava com a força por parte do Ferrão que, sem maiores dificuldades, fechou a conta em 4 a 0.

Classificada para a terceira fase da competição, a equipe do técnico Anderson Batatais agora encara na próxima fase Santa Cruz ou Floresta.

Início de jogo disputado

Com um certo equilíbrio nos primeiros minutos de bola rolando, os goleiros dos dois times pouco tiveram trabalho. Entretanto, com o tempo passando, a Juazeirense passou a arriscar-se mais em seu campo de ataque, conseguindo a primeira finalização com Eduardo, mas a bola do meia acabou indo para fora.

Até meados dos 20, o Ferrão não quis saber de sofrer pressão e também foi pra cima. Porém, diferente de como foi a ação por parte do adversário, praticamente não ofereceu perigo a Rodrigo Calaça.

Tubarão abre boa vantagem

Mas o time de Anderson Batatais não desanimou. Com isso, momentos depois, aos 21, aproveitando cruzamento de Gabriel Silva, Vitão subiu sozinho no meio da área cabeceando com o camisa 1 quase conseguindo fazer a defesa no lance.

O gol animou os jogadores, que mantiveram o ritmo em busca de mais um. E conseguiram. Aos 36, aproveitando erro de Carlinhos no lado esquerdo, Berguinho conseguiu recuperar a posse de bola sobrando para Mauri. Na sequência, o camisa 10 levantou na área, jogando na cabeça Edson Cariús, e com estilo, de cabeça, mandou para o fundo das redes ampliando o marcador em Natal para 2 a 0.

Juazeirense tenta diminuir, mas FAC marca mais um



No retorno para a etapa final, o técnico Betinho sabia que a missão não seria fácil. Sendo assim, adotando uma postura mais ofensiva, Daniel chegou a criar uma boa chance, mas o chute acabou subindo demais.

Mas o time do Ceará não permitiu que o rival crescesse no duelo. Com isso, passou a ficar mais com a posse de bola, quase conseguindo chegar ao terceiro com Lucas, que viu sua bola indo para fora. Depois da tentativa frustrada, aos 14, o Tubarão finalmente achou seu tento com Wandson, aproveitando cruzamento de Clisman, que havia entrado momentos antes.

Ferroviário fecha a conta







Após algumas trocas por parte do treinadores, o Ferrão não diminuiu o ritmo e ampliou ainda mais o placar. Em cobrança de falta de Marquinho Carioca, a bola viajou na área do rival chegando até Richardson, que de calcanhar, mandou no cantinho sem chances para Rodrigo Calaça. 4 a 0.

Depois do gol, o Tubarão apenas administrou o tempo até os acréscimos, dando a deixa para a arbitragem colocar um ponto final no confronto na Arena das Dunas.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIO 4×0 JUAZEIRENSE

Data e horário: 19/10/2021, às 21h30 (de Brasília)

​Local: Arena das Dunas, em Natal (RN)

Árbitro: Diego da Silva (SE)

Assistentes: Vaneide Vieira de Gois (SE) e Thiago Emanuel Reis de Albuquerque (SE)

Cartões Amarelos: Lucas Gonçalves, 10’/1ºT; Wesley Dias, 19’/1ºT; Adilson Bahia, 24’/1ºT; Capone, 35’/1ºT; Marquinhos Carioca, 32’/2ºT; Dudu, 38’/2ºT

Gols: Vitão, 21’/1ºT (1-0); Edson Cariús, 36’/1ºT (2-0); Wandson, 14’/2ºT (3-0); Richardson, 33’/2ºT (4-0)

FERROVIÁRIO: Rafael; Lázaro, Vitão, Richardson e Emerson; Wesley Dias (Emerson Souza, aos 24’/2ºT), Lucas Gonçaves (Dudu, aos 15’/2ºT) e Mauri; Berguinho (Wandson, no intervalo), Gabriel Silva (Clisman, aos 7’/2ºT) e Edson Cariús.

(Técnico: Anderson Batatais)

JUAZEIRENSE: Rodrigo Calaça; Carlinhos (Gabriel, aos 11’/2ºT), Jamerson, Wendell (Bremer, aos 23’/2ºT) e Daniel; Capone (Clebson, no intervalo), Patrik e Eduardo; Ian, Erico Jr e Adílson Bahia (Toni, aos 20’/2ºT).

(Técnico: Betinho)

