Ferroviário fica no empate e perde a chance de assumir a liderança da Série C

Duas partidas encerraram as disputas da sexta rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C na noite desta segunda-feira. Destaque para o Ferroviário-CE que ficou no empate com o Jacuipense-BA, em Salvador, e perdeu a chance de assumir a liderança do Grupo A. No outro duelo, Manaus-AM e Treze-PB ficaram no empate, por 1 a 1, na Arena Amazônia.

Jogando como mandante no Estádio de Pituaçu, o Jacuipense começou a partida fazendo pressão na área do adversário. Depois disso, o Ferroviário conseguiu ir equilibrando o duelo conforme os minutos foram passando. Mas, apesar das oportunidades para ambos os lados, a partida terminou mesmo com placar zerado.

Com o empate, o Ferroviário chegou aos 11 pontos somados e ocupa a segunda posição da chave, ficando dois pontos atrás do Santa Cruz, que tem 13. Já a Jacuipense soma nove pontos na tabela e aparece na quinta colocação da chave A.

No outro duelo desta segunda-feira, Manaus e Treze fizeram uma partida bem aberta e acabaram ficando no empate por 1 a 1. Gilvan abriu o placar para o time paraibano no começo do segundo tempo. Mas, no fim do jogo, quando parecia que iria conquistar a primeira vitória na Série C, viu os donos da casa empatarem com Matheusinho.

Com o resultado, o Manaus chegou aos sete pontos ganhos e agora ocupa a sétima colocação no Grupo A. Já o Treze somou apenas o segundo ponto na competição e aparece em nono na chave.

Vale lembrar que uma partida da sexta rodada ficou em aberta. Isso porque, o duelo entre Brusque-SC e Londrina-PR foi remarcada para o começo de outubro, já que o time quadricolor disputou a final do Campeonato Catarinense e ficou com o vice-campeonato, diante da Chapecoense, neste último final de semana.

