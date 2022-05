Ferroviário-CE visita Confiança-SE atrás da 4.ª vitória seguida na Série C

Apenas uma partida irá movimentar a sexta rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C na noite desta terça-feira. Embalado por três vitórias seguidas, o Ferroviário-CE visita o lanterna Confiança, no Estádio Batistão, em Aracaju (SE), às 20h, de olho em entrar de vez na briga pela liderança da competição.





Atualmente, o Ferroviário aparece na oitava colocação com nove pontos, oriundos exatamente das três vitórias nas últimas rodadas. O líder Mirassol tem 13. Caso vença, o time cearense pode fechar a rodada na vice-liderança.

Já o Confiança vive um momento totalmente diferente na tabela. Ainda sem vencer, a equipe sergipana é lanterna com dois pontos ganhos. Em cinco jogos são dois empates e três derrotas.

A rodada será encerrada com mais dois jogos disputados na quarta-feira. Em duelo válido pelo meio da tabela, Campinense-PB e Ypiranga-RS se enfrentam no Estádio Amigão, em João Pessoa, às 18h. Um pouco mais tarde, às 20h30, o Vitória recebe o Botafogo-PB, no Barradão, em Salvador (BA), focado em sair do Z-4.

Confira os jogos da 6ª rodada da Série C:

Altos-PI 0 x 1 Atlético-CE

Botafogo-SP 2 x 0 ABC-RN

Floresta-CE 0 x 1 Manaus-AM

Figueirense-SC 2 x 1 Aparecidense-GO

Remo-PA 3 x 1 Mirassol-SP

Volta Redonda-RJ 3 x 1 Brasil-RS

São José-RS 2 x 0 Paysandu-PA

Terça-feira

20h

Confiança-SE x Ferroviário-CE

Quarta-feira

18h

Campinense-PB x Ypiranga-RS

20h30

Vitória-BA x Botafogo-PB