Ferroviário-CE também confirma vaga na Série C de 2024

Poucas horas depois de a Ferroviária-SP assegurar sua vaga na Série C de 2024, a Ferroviário-CE seguiu pelo mesmo caminho, neste domingo. Os dois times avançaram juntos com Athletic-MG e Caxias-RS, que tinham se garantido no sábado.

O quarteto vai ocupar as vagas deixadas pelos quatro piores times da Série C em 2023: Manaus-AM, América-RN, Altos-PI e Pouso Alegre-MG. Agora vão continuar brigando pelo título da temporada, com os dois confrontos já definidos. O Ferroviário-CE, único invicto e dono da melhor campanha, vai enfrentar o Caxias-RS, enquanto o Athletic-MG vai medir forças com a Ferroviária-SP.

No mata-mata, jogos de ida e volta, não existe vantagem por campanha. Os times de melhores campanhas – Ferroviário-CE e Athletic-MG – vão disputar o segundo jogo em casa, diante de suas torcidas. O placar agregado vai definir os dois finalistas. Em caso de igualdade, a vaga é definida nas cobranças de pênaltis.

No estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, a classificação do Ferroviário-CE foi dramática. Como na ida houve empate por 1 a 1, quem vencesse sairia classificado. O jogo de volta foi amarrado e terminou empatado por 1 a 1, com dois gols marcados nos acréscimos, sendo a vaga definida somente nos pênaltis por 3 a 0.

O Maranhão-MA abriu o placar aos 46 minutos do segundo tempo, com Fontes, de pênalti. Mas Ciel empatou aos 50 e levou a definição para os pênaltis. O time cearense acertou as três cobranças, todas perdidas pelos maranhenses. O Ferroviáriao-CE foi campeão em 2018 e caiu da Série C ano passado, mas agora está de volta.

Confira os jogos de volta das quartas de final da Série D:

SÁBADO

Athletic-MG 0 x 1 Bahia de Feira-BA (ida: 2 x 0)

Portuguesa-RJ 0 x 1 Caxias-RS (ida: 1 x 1)

DOMINGO

Sousa-PB 1 x 1 Ferroviária-SP (Ida: 0 x 1)

Ferroviário-CE x Maranhão-MA (Ida: 1 x 1)

