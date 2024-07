Ferroviária vira em três minutos, bate o Remo e segue como única equipe invicta na Série C

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/07/2024 - 22:45 Para compartilhar:

A Ferroviária segue como o único time que ainda não sabe o que é perder na Série C do Campeonato Brasileiro. De virada, o time paulista venceu o Remo por 2 a 1, nesta segunda-feira, no estádio Campos Maia, em Mirassol (SP), pela 13ª rodada da terceira divisão.

O time de Araraquara perdia a partida até aos 33 minutos do segundo tempo, quando Carlão e Fernandinho viraram o duelo em três minutos, decretando a terceira vitória seguida. Paulinho Carruá marcou o gol paraense no primeiro tempo.

A Ferroviária segue na parte alta da tabela, com 27 pontos, em terceiro lugar. O Remo, por sua vez, teve sua reação freada após duas vitórias seguidas e estacionou na 10º colocação, com 16 pontos.

No outro jogo da noite, o ABC fez o dever de casa no estádio Frasqueirão, em Natal (RN), e superou o Tombense pelo placar mínimo de 1 a 0. Adeílson, na reta final do primeiro tempo, marcou o gol da vitória.

O time potiguar se aproximou do bolo dos times que brigam por uma vaga no G-8 – zona de classificação. Com 16 pontos, ocupa a 12ª colocação. O oitavo é o Figueirense, com 18. Já o Tombense segue na zona de classificação, em sétimo, com 19.

A rodada termina na quarta-feira, com o Caxias encarando a Aparecidense, às 19h, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). Logo depois, às 20h, o Ypiranga mede forças com o Ferroviário, no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS).

Confira os jogos da 13ª rodada:

SÁBADO

Athletic 2 x 1 Londrina

Botafogo-PB 3 x 3 Confiança

Sampaio Corrêa 2 x 0 São José

DOMINGO

Volta Redonda 1 x 3 São Bernardo

CSA 1 x 2 Floresta

Náutico 4 x 0 Figueirense

SEGUNDA-FEIRA

Ferroviária 2 x 1 Remo

ABC 1 x 0 Tombense

QUARTA-FEIRA

19 horas

Caxias x Aparecidense

20 horas

Ypiranga x Ferroviário