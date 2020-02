Ferroviária vence Oeste com 3 de Felipe Ferreira e 2 gols contra de Bruno Bispo

Com uma atuação inspirada do meia Felipe Ferreira e para ser esquecida pelo zagueiro Bruno Bispo, a Ferroviária venceu a primeira no Campeonato Paulista ao golear o Oeste por 5 a 1, neste sábado, na Arena Barueri, pela quarta rodada.

O início da partida atrasou em 30 minutos por conta das fortes chuvas na cidade de Barueri. Depois disso, o que viu foi um show grená. Felipe Ferreira marcou os três primeiros gols, enquanto Bruno Bispo marcou os outros dois da equipe, só que contra.

Graças à primeira vitória, a Ferroviária deixou a lanterna do Grupo D e subiu para a vice-liderança, com quatro pontos. Já o Oeste estacionou nos três e é o terceiro colocado do Grupo A.

Apesar do gramado ter sido prejudicado por causa da chuva, o primeiro tempo foi bastante movimentado. A Ferroviária abriu o placar aos 27 minutos com Felipe Ferreira desviando de cabeça lançamento de Tony.

Mas a alegria durou apenas até os 35, quando Marlon cruzou rasteiro e João Paulo completou. Dez minutos depois, Felipe Ferreira recebeu de Claudinho e bateu na saída de Caíque França, colocando a Ferroviária novamente na frente.

Logo aos seis minutos do segundo tempo, Felipe Ferreira aproveitou rebote de Caíque França e ampliou. O Oeste estava perdido em campo. Prova disso foi que o zagueiro Bruno Bispo fez dois gols contra ao tentar cortar cruzamentos rasteiros.

O Oeste volta a campo na próxima sexta-feira, contra o Guarani, às 19h15, na Arena Barueri. No sábado, a Ferroviária encara o Água Santa, às 15 horas, no Distrital do Inamar, em Diadema. Os jogos são válidos pela quinta rodada.

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 X 5 FERROVIÁRIA

OESTE – Caíque França; Éder Sciola (Betinho), Lídio, Bruno Bispo e Alyson; Mantuan, Matheus Jussa e Mazinho; Roberto (Bruno Gonçalves), João Paulo e Marlon (De Paula). Técnico: Renan Freitas.

FERROVIÁRIA – Saulo; Lucas Mendes, Rayan, Max e Bruno Recife; Mazinho, Tony, Claudinho, Felipe Ferreira (Higor Meritão) e Fellipe Mateus (Caio Rangel); Hygor (Yuri). Técnico: Sérgio Soares.

GOLS – Felipe Ferreira, aos 27 e aos 45, e João Paulo, aos 35 minutos do primeiro tempo; Felipe Ferreira, aos seis, e Bruno Bispo (contra), aos 17 e aos 40 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO – Lucas Canetto Bellote.

CARTÕES AMARELOS – Lídio e Roberto (Oeste); Fellipe Mateus (Ferroviária).

RENDA – R$ 9.980,00.

PÚBLICO – 613 pagantes.

LOCAL – Arena Barueri, em Barueri.