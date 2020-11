Ferroviária vence Mirassol e chega à liderança do Grupo 7 da Série D

A Ferroviária-SP reassumiu a liderança do Grupo 7 da Série D do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (2) à tarde, a Locomotiva Grená superou o Mirassol-SP por 1 a 0 na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pela 10ª rodada da primeira fase da competição. A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil.

A vitória levou a Ferrinha à liderança da chave, com 20 pontos, ultrapassando Cabofriense-RJ (19 pontos) e FC Cascavel-PR (18). O Leão permanece com 16 pontos, na quarta posição, ainda na zona de classificação à próxima fase. É a mesma pontuação do Bangu-RJ, mas o time paulista tem melhor saldo de gols (13 a 1).

Os primeiros 45 minutos não tiveram grandes emoções. Pouco melhor que o time da casa, o Mirassol apertou a marcação a partir do meio de campo, provocando o recuo da Ferroviária e, a partir daí, tentando encaixotar o rival na defesa. A Ferrinha, quando chegava à área adversária, pressionava a saída de bola e até conseguia forçar os erros dos zagueiros. Os dois times, porém, apresentaram problemas para acertar o último passe e criar situações concretas de gol.

Na segunda etapa, as equipes continuaram sem criatividade. O Mirassol, com mais posse e melhor na recomposição, ocupou o campo da Ferroviária na maior parte do tempo, mas com dificuldades para entrar na área e se precipitando na construção e na conclusão das jogadas. Na única vez que o Leão se aproximou da meta defendida pelo goleiro Saulo, o volante Eduardo finalizou à esquerda, aos 22 minutos.

Sem conseguir trabalhar a bola como gostaria, a Locomotiva usou a ligação direta para tentar aproveitar a subida das linhas do Mirassol. Deu certo. Aos 30 minutos, o atacante Tiago Marques foi lançado pela direita, encarou a pressão de dois marcadores e chutou forte na saída do goleiro Jeferson. O Leão se alçou ainda mais ao ataque, mas, de forma atabalhoada, não foi capaz de assustar a meta grená.

As equipes só retornam a campo no fim de semana. A Ferroviária, novamente em casa, pega o Toledo-PR, lanterna da chave, às 18h (horário de Brasília) no próximo sábado (7). No domingo (8), às 19h, o Mirassol recebe o FC Cascavel-PR no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP). Os duelos serão válidos pela 11ª rodada da primeira fase.

No próximo sábado (7) a TV Brasil transmite ao vivo o duelo goiano entre Aparecidense e Goianésia, às 16h, direto do Estádio Aníbal Toledo, na cidade de Aparecida de Goiania (GO).

Confira a tabela de classificação da Série D do Campeonato Brasileiro.

Veja também