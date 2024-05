Ferroviária vence e assume vice-liderança na Série C; Volta Redonda se reabilita

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/05/2024 - 22:13 Para compartilhar:

Três jogos abriram as disputas da quinta rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro neste sábado. Destaque para a Ferroviária-SP que manteve a invencibilidade, ao vencer o Confiança-SE, por 1 a 0, na Arena Fonte Luminosa, e de quebra, assumiu a vice-liderança, ficando atrás apenas do Athletic-MG, único time com 100% de aproveitamento até aqui.

Jogando em Araraquara, a Ferroviária recebeu e venceu o Confiança, por 1 a 0. Carlão, no começo do primeiro tempo, marcou o único gol do duelo. Com o resultado, o time paulista foi aos onze pontos e agora aparece na segunda colocação. Em cinco jogos são três vitórias e dois empates. O time sergipano, por sua vez, está na parte intermediária da tabela, com quatro pontos.

Já o Volta Redonda-RJ se reabilitou para continuar dentro do G8. Em casa, no Estádio Raulino Oliveira, venceu o Náutico-PE, por 2 a 1. Ítalo Carvalho e Juninho Monteiro marcaram para os donos da casa, enquanto Paulo Sérgio descontou. Agora, o time carioca é quinto com nove e o adversário vem de duas derrotas seguidas, e tem quatro.

Por fim, CSA e Sampaio Corrêa duelaram no estádio Rei Pelé, em Maceió, na busca pela primeira vitória, mas não saíram do empate sem gols. Com isso, as duas equipes seguem próximas da zona de rebaixamento, enquanto o time alagoano tem três pontos, o rival vem logo abaixo com dois.

Três jogos acontecerão no domingo. O Botafogo-PB enfrenta o Tombense-MG, enquanto que o Londrina encara o São Bernardo. Já o Ferroviário desafia o ABC.

Outros dois jogos estão marcados para segunda-feira: Floresta-CE e Figueirense-SC, em Fortaleza; e Athletic-MG diante Aparecidense-GO, em São João del Rei, interior de Minas Gerais. Já os duelos envolvendo times gaúchos: Ypiranga-RS x Caxias-RS e Botafogo-PB x São José-RS, foram adiados por conta da tragédia climática ocorrida no Rio Grande do Sul.

Confira todos os jogos da quinta rodada da Série C:

SÁBADO

CSA-AL 0 x 0 Sampaio Corrêa-MA

Volta Redonda-RJ 2 x 1 Náutico-PE

Ferroviária-SP 1 x 0 Confiança-SE

DOMINGO

16h30

Remo-PA x Tombense-MG

Londrina-PR x São Bernardo-SP

19h

Ferroviário-CE x ABC-RN

Segunda-feira (20)

20h

Athletic-MG x Aparecidense-GO

Floresta-CE x Figueirense-SC