Ferroviária vence Anápolis e abre vantagem nas oitavas de final da Série D

A rodada de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro começou neste sábado, com muito equilíbrio. Apenas um time ganhou fora, dois ganharam em casa pela contagem mínima e deu um empate sem gols. A Ferroviária, único paulista na competição, fez 1 a 0 em cima do Anápolis-GO e agora tem vantagem do empate no segundo jogo que será disputado no interior de Goiás.

Somente 16 times seguem vivos. Além dos jogos de sábado, três acontecem domingo e um na segunda-feira. No mata-mata avança quem tiver melhor saldo de gols agregados nos dois jogos. Em caso de empate, a vaga será definida na cobrança de pênaltis no local do segundo jogo. Os jogos de volta serão disputados no próximo fim de semana.

Na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), a Ferroviária foi melhor e marcou seu gol com Paulinho Santos, aos 12 minutos do primeiro tempo. Na volta o time paulista pode empatar, enquanto o time goiano precisa vencer por dois gols de diferença.

Situação semelhante para o Camboriú-SC que fez 1 a 0 em cima do Athletic-MG, com um belo gol de Carlinhos, aos 44 minutos do segundo tempo. A volta será disputado no interior de Minas Gerais.

O Souza-PB foi quem mais se deu bem na largada, porque ganhou por 2 a 1 do Atlético-CE, mesmo atuando no Ceará. Agora tem a vantagem do empate e decidindo ao lado de sua torcida.

Ficou aberto o confronto entre Patrocinense-MG e Portuguesa-RJ que empataram sem gols na cidade de Patrocínio (MG). A vaga será definida no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, onde quem vencer estará classificado.

CONFIRA OS JOGOS DE IDA DAS OITAVAS DE FINAL:

SÁBADO

Atlético-CE 1 x 2 Sousa-PB

Camboriú-SC 1 x 0 Athletic-MG

Ferroviária-SP 1 x 0 Anápolis-GO

Patrocinense-MG 0 x 0 Portuguesa-RJ

DOMINGO

16h

Nacional-PB x Ferroviário-CE

Caxias-RS x Ceilândia-DF

Maranhão-MA x Retrô-PE





SEGUNDA-FEIRA

19h

Bahia de Feira-BA x Nacional-AM

