Ferroviária vai disputar final da Série D diante do invicto Ferroviário-CE

Ferroviária-SP e o invicto Ferroviário-CE decidirão o título da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, venceram Athletic-MG e Caxias-RS, respectivamente, e garantiram as vagas na grande final. Os quatro times, entretanto, já haviam confirmado o acesso à Série C de 2024.

A Ferroviária era o time com situação mais tranquila, pois tinha vencido o primeiro jogo por 1 a 0. Na segunda partida, visitou o Athletic na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), e voltou a vencer, desta vez por 2 a 1. Vitor Barreto e Felipinho marcaram os gols paulistas, enquanto Allan Dias descontou. Esta será a primeira final de Série D na história da Ferroviária.

No outro confronto, Ferroviário e Caxias haviam empatado o jogo de ida por 1 a 1, em Caxias do Sul (RS). Os cearenses se mantiveram invictos jogando em casa, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), e fizeram 1 a 0, com gol de Ciel, nos acréscimos. O Ferroviário, campeão em 2018, buscará o seu segundo título. O gol tece que ser confirmado pelo VAR e gerou muita reclamação dos gaúchos.

As finais ainda serão detalhadas pela CBF, mas estão previstas para os dois próximos finais de semana. Por ter melhor campanha geral, o Ferroviário-CE fará o duelo decisivo em casa. O clube cearense tem a melhor campanha da competição e segue como único invicto entre os 64 participantes.

CONFIRA OS RESULTADOS DE VOLTA DAS SEMIFINAIS:

DOMINGO

Athletic-MG 1 x 2 Ferroviária-SP (Ida: 0 x 1)

Ferroviário-CE 1 x 0 Caxias-RS (Ida: 1 x 1)

