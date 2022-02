Ferroviária sai na frente, mas fica no empate fora de casa com o Botafogo-SP pelo Paulistão Em duelo no interior de São Paulo, deu empate entre Botafogo e Ferroviária

Em jogo bastante intenso na noite desta terça-feira, Botafogo-SP e Ferroviária ficaram no empate por 1 a 1 no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Com o resultado fora de casa, a Ferroviária se isola na liderança do grupo B, o mesmo do São Paulo, com 5 pontos. Já o Botafogo, com os mesmos cinco pontos, é agora o vice-líder da chave C, que tem o Palmeiras na ponta.

Como de costume, a Ferroviária teve maior posse de bola no jogo, mas só saiu na frente com Hygor, que entrou livre na grande área e chutou forte para marcar, aos 12 minutos da segunda etapa. Dez minutos depois, o time mandante conseguiu o empate com Bruno Michel, dando números finais ao placar.

O próximo compromisso do Botafogo-SP é neste domingo, onde enfrenta a Inter de Limeira, longe de casa, às 20h30. Já a Ferrinha, no mesmo dia e horário, recebe o Red Bull Bragantino, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

