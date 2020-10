Ferroviária mantém a liderança com vitória e São Caetano leva virada na Série D

Determinada a brigar pelo acesso no Campeonato Brasileiro da Série D, a Ferroviária largou bem no segundo turno da primeira fase. Nesta quarta-feira, em Araraquara, o time paulista venceu fácil o Bangu por 3 a 0 e se manteve na liderança do Grupo A7. O São Caetano voltou a decepcionar ao perder por 2 a 1 para o Joinville pelo Grupo A8.

A Ferroviária dominou o jogo na Fonte Luminosa e venceu com gols de Tiago Marques, Fellipe Mateus e Bruno Recife, de cabeça. Com 17 pontos continua na ponta, seguido agora pela Cabofriense, com 15, porque ganhou fora e por 2 a 0 do Toledo.

O Mirassol é terceiro colocado, com 12 pontos, e vai atuar fora, nesta quinta-feira, contra o fraco Nacional de Rolândia (PR). Na rodada passada, o time paulista atropelou o mesmo time paranaense por 8 a 0, no maior placar da competição até agora.

No estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, a Portuguesa, com nove em sexto lugar, recebe o Cascavel, em quarto com 12 pontos. O Bangu também tem a mesma pontuação, mas fica em quinto pelo saldo de gols: 5 a 0.

Com problemas de falta de salários, o São Caetano perdeu para o Joinville, por 2 a 1, de virada, em Santa Catarina, onde o time da casa devolveu o placar da rodada anterior. A derrota manteve o time da região do ABC paulista na lanterna com apenas cinco pontos. O Joinville subiu para segundo lugar, com 12 pontos, dois atrás do Novorizontino que nesta quinta-feira recebe o Caxias, quarto com 10 pontos, em Novo Horizonte (SP).

O Pelotas empatou em casa, por 1 a 1, com o Tubarão, e com 132 pontos aparece em terceiro lugar. O Tubarão, com cinco pontos, é penúltimo colocado. Marcílio Dias, com 10, e São Luiz, com nove, vão se enfrentar nesta quinta-feira em Santa Catarina.

OUTROS JOGOS O Gama, fora de casa, fez 1 a 0 em cima do Bahia de Fera e continua com a melhor campanha da competição. Já soma 22 pontos no Grupo A6. No Grupo A1, o Galvez-AC assumiu a vice-liderança, com 16 pontos, ao vencer por 3 a 1 o Ji-Paraná. O Bragantino-PA lidera com 16 pontos e um jogo a menos.

Pelo Grupo A2, o altos confirmou a liderança com 18 pontos ao ganhar fora por 2 a 1 do Sinop. No Grupo A3, o América-RN se isolou na liderança, com 17 pontos, após golear por 4 a 1 o Atlético Cajazeiras-PB.

O ABC, de Natal, ldiera o Grupo A4 com 15 pontos, depois de vencer fora de casa o Freipaulistano, por 1 a 0. No Grupo A5, o aparecidense goleou o União Rondonópolis, por 4 a 0, e ampliou vantagem na ponta com 17 pontos.

Confira os jogos da 8.ª rodada:

Quarta-feira

Independente-PA 2 x 1 Vilhenense-RO

Pelotas-RS 1 x 1 Tubarão-SC

Floresta-CE 2 x 2 Salgueiro-PE

Coruripe-AL 0 x 2 Central-PE

Toledo-PR 0 x 2 Cabofriense-RJ

River-PI 1 x 0 São Raimundo-RR

Sinop-MT 1 x 2 Altos-PI

Freipaulistano-SE 0 x 1 ABC

Aparecidense-GO 4 x 0 União-MT

Tupynambás-MG 1 x 2 Atlético Alagoinhas-BA

Palmas-TO 1 x 2 Caldense-MG

Galvez-AC 3 x 1 Ji-Paraná-RO

Ferroviária-SP 3 x 0 Bangu-RJ

Baré-RR 0 x 1 Juventude-MA

Bahia de Feira-BA 0 x 1 Gama-DF

América-RN 4 x 1 Atlético Cajazeiras-PB

Campinense-PB 4 x 1 Globo-RN

Joinville-SC 2 x 1 São Caetano-SP

Fast Clube-AM 1 x 0 Atlético-AC

Quinta-feira

15h – Potiguar de Mossoró-RN x Itabaiana-SE

Vitória-ES x Goiânia-GO

Portuguesa-RJ x FC Cascavel-PR

Novorizontino-SP x Caxias-RS

15h30 – Moto Club-MA x Santos-AP

Afogados-PE x Guarany de Sobral-CE

Nacional-PR x Mirassol-SP

16h – Operário-MT x Águia Negra-MS

17h – Marcílio Dias-SC x São Luiz-RS

18h – Rio Branco-AC x Bragantino-PA

Goianésia-GO x Real Noroeste-ES

19h – Villa Nova-MG x Brasiliense-DF

20h30 – Vitória Conquista-BA x Jacyobá-AL

