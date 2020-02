Ferroviária faz dois em seis minutos, bate Avaí e avança na Copa do Brasil

A Ferroviária precisou de seis minutos para fazer 2 a 0 sobre o Avaí, nesta quinta-feira à tarde, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, e se classificar à segunda fase na Copa do Brasil. Antes dos gols de Henan e Hygor, os paulistas haviam perdido um pênalti.

Classificada, a Ferroviária vai enfrentar o Águia Negra, do Mato Grosso do Sul, algoz do Sampaio Corrêa, do Maranhão. O clube paulista será mandante na segunda fase que será definida em partida única. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

O primeiro tempo foi burocrático na maior parte do tempo. Paulistas e catarinenses animaram as arquibancadas apenas em dois lances logo no início. Aos 6 minutos, Valdívia recebeu da esquerda e tocou para Bruno Silva que acertou o travessão do goleiro Saulo. A resposta da Ferroviária foi na mesma moeda. Aos 12 minutos, Hygor aproveitou levantamento de Tony e cabeceou no travessão. A bola desceu, mas o goleiro Lucas Frigeri pegou em cima da linha e evitou o gol.

No segundo tempo, logo aos 2 minutos, Lucas Frigeri fez pênalti em Henan, mas na cobrança, o goleiro do Avaí se redimiu e evitou o gol de Tony. A Ferroviária chegou a cair de produção, mas logo se encontrou e definiu o jogo em seis minutos.

Aos 20 minutos, Claudinho bateu firme, o goleiro Lucas Frigeri deu rebote e Henan empurrou para o gol. Logo depois, aos 26, Hygor recebeu lançamento do goleiro Saulo e só teve o trabalho de enfiar para o fundo do gol. Nos acréscimos, Alemão ainda colocou a bola no travessão da Ferroviária, mas o jogo acabou 2 a 0.