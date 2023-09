Ferroviária empata com o Sousa-PB e garante o acesso para a Série C de 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/09/2023 - 17:34 Compartilhe

A Ferroviária garantiu o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2024, neste domingo, ao empatar por 1 a 1 com o Souza, no interior da Paraíba, pelo jogo de volta das quartas de final da Série D. O time paulista tinha vencido por 1 a 0, em Araraquara, e avançou às semifinais pelo placar agregado: 2 a 1. Agora vai seguir brigando pelo título da temporada.

Este acesso, em parte, apaga a campanha decepcionante da Ferroviária no Campeonato Paulista, onde terminou em último lugar e acabou rebaixada à Série A2 – segunda divisão. Em termos nacionais, a Ferroviária segue o mesmo caminho de outros clubes paulistas que subiram recentemente, como o Mirassol, já na Série B, e o São Bernardo, que subiu ano passado e atualmente é o único representante do Estado na Série C.

A última vez em que a Ferroviária participou da Série C foi em 2002, sendo eliminada ainda na primeira fase. Naquela época, a CBF ainda não tinha criado a Série D, chamada de quarta divisão.

A semana foi tumultuada, com a denúncia do clube paraibano de que um empresário teria tentando aliciar seus jogadores. De outro lado, a direção paulista acusou a direção do Sousa de fomentar um “clima de guerra” para o jogo decisivo.

No Marizão, o clima foi aparentemente tranquilo, apesar do calor de 35 graus na sombra. A Ferroviária começou melhor e abriu o placar aos cinco minutos com Xavier. Ele bateu de primeira após uma cobrança de arremesso lateral que a defesa não aliviou.

Depois disso, o time paulista ainda acertou uma bola na trave e criou outras duas chances para ampliar o placar. Até então assustado, o Sousa melhorou após a parada técnica para hidratação e impôs mais intensidade ao jogo. Desta forma, chegou ao empate aos 46 minutos, numa falta cobrada por Luis Henrique. A bola desviou na barreira e atrapalhou a defesa do goleiro Saulo.

O segundo tempo começou equilibrado, mas, aos poucos, a Ferroviária fez a opção por apenas se defender, sem tentar os contra-ataques. Mesmo tendo a posse de bola, o Sousa não conseguiu ultrapassar o bloqueio defensivo armado pelo técnico Alexandre Lopes.

