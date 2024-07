Ferroviária empata com o São Bernardo pela Série C na despedida do técnico Vinícius Bergantin

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/07/2024 - 22:41 Para compartilhar:

Na disputa pelas primeiras posições da Série C do Campeonato Brasileiro, São Bernardo e Ferroviária empataram por 0 a 0, neste sábado, pela 14ª rodada. Os dois têm 28 pontos, mesma pontuação do líder Athletic-MG e do Botafogo-PB. O confronto paulista, disputado no estádio Primeiro de Maio, na região do ABC paulista, marcou a despedida do técnico Vinícius Bergantin do time de Araraquara. Ele vai ser auxiliar técnico de Tite, no Flamengo.

Ex-zagueiro do Ituano e com passagem marcante pelo Hannover 96, da Alemanha, onde atuou por oito anos, Vinícius Bergantin, de 43 anos, vai trabalhar o setor defensivo do time carioca. Como técnico ele começou na base do Ituano em 2013, fazendo carreira até 2021.

De comum acordo ele entregou o comando da Ferroviária e deve se apresentar segunda-feira na Gávea. Ele deixou a Ferroviária como único time invicto na Série C e com a melhor defesa, tendo sofrido apenas cinco gols em 14 jogos.

Preocupados em não tomar gols, São Bernardo e Ferroviária justificaram o empate por 0 a 0. O time da casa dorme na vice-liderança por ter mais vitórias – 8 a 7 – do que a Ferroviária, em quarto lugar.

No meio deles está o Botafogo-PB, que perde a posição por ter menor saldo de gols que o time paulista: 14 a 9. Mas o time da Paraíba ainda entra em campo domingo diante do ABC, no Almeidão, em João Pessoa (PB).

No Estádio do Café, no norte do Paraná, o Londrina venceu por 2 a 0 o Caxias e confirmou a sexta posição, com 23 pontos. O time gaúcho é vice-lanterna, com 9. Em Tombos (MG), Tombense e Figueirense empataram por 1 a 1. Melhor para os mineiros, em sétimo, com 20. Os catarinenses deixaram o G-8 – zona de classificação -, caindo para nono, com 19.

A rodada segue domingo com mais quatro jogos. A partir das 16h30, Volta Redonda e Ypiranga jogam no estádio Raulino de Oliveira. Mais tarde, às 19h, Náutico e Athletic-MG se enfrentam nos Aflitos, enquanto o Botafogo-PB pega o ABC, no Almeidão. Logo depois, São José-RS e Aparecidense fazem um duelo direto na zona de rebaixamento no Francisco Novelletto, às 20h.

Outras três partidas fecham a 14ª rodada na segunda-feira, todas às 20h. Na Arena Batistão, o Confiança enfrenta o Ferroviário-CE. Já no Mangueirão, o Remo pega o CSA, enquanto Floresta-CE e Sampaio Corrêa medem forças no Presidente Vargas, em Fortaleza.

Confira os jogos da 14ª rodada:

Sábado

São Bernardo 0 x 0 Ferroviária

Londrina 2 x 0 Caxias

Tombense-MG 1 x 1 Figueirense

Domingo

16h30

Volta Redonda x Ypiranga

19h

Náutico x Athletic-MG

Botafogo-PB x ABC

20h

São José-RS x Aparecidense-GO

Segunda-feira

20h

Remo x CSA

Confiança x Ferroviário-CE

Floresta-CE x Sampaio Corrêa