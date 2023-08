Ferroviária elimina Hercílio Luz nos pênaltis e seis clubes avançam às oitavas da Série D

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/08/2023 - 20:20 Compartilhe

Os seis primeiros classificados às oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro foram conhecidos neste sábado. A Ferroviária empatou novamente com o Hercílio Luz-SC, mas buscou a classificação nos pênaltis. Mais 10 jogos vão ser disputados domingo pela rodada de volta da segunda fase.

Após empate em Araraquara com o Hercílio Luz, por 1 a 1, a Ferroviária buscou a vaga fora de casa e empatou novamente, desta vez por 2 a 2. Antônio Gabriel abriu o placar para os paulistas, Giovani Albuquerque e Vitinho viraram, mas Pablo Gabriel garantiu a igualdade. Nos pênaltis, a equipe paulista venceu por 4 a 2 e agora enfrenta o vencedor de Democrata-MG x Anápolis-GO. No primeiro jogo, empate sem gols.

Dono da melhor campanha na primeira fase, o Ferroviário-CE fez valer o mando de campo e venceu o Princesa do Solimões-AM por 3 a 0 após empatar por 1 a 1 no primeiro jogo. O Athletic-MG, que já tinha vencido, superou novamente o Brasiliense-DF e avançou.

Portuguesa-RJ e Ceilândia-DF tinham perdido o primeiro jogo, mas venceram bem em casa. Superaram Operário-MT e Vitória-ES, respectivamente, e avançaram no tempo normal. O Bahia de Feira-BA também reverteu a vantagem, mas só avançou nos pênaltis, eliminando o Potiguar-RN.

No mata-mata, o time de melhor campanha decide em casa e, em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. Apenas os quatro semifinalistas garantem acesso à Série C de 2024.

CONFIRA OS JOGOS DE VOLTA DA 2.ª FASE:

SÁBADO

Athletic-MG 0 x 0 Brasiliense-DF (Ida: 2 x 0)

Hercílio Luz-SC 2 (2) x (4) 2 Ferroviária-SP (Ida: 1 x 1)

Ceilândia-DF 3 x 0 Vitória-ES (Ida: 0 x 1)

Portuguesa-RJ 4 x 0 Operário-MT (Ida: 0 x 1)

Ferroviário-CE 3 x 0 Princesa do Solimões-AM (Ida: 1 x 1)

Bahia de Feira-BA 1 (7) x (6) 0 Potiguar-RN (Ida: 0 x 1)

DOMINGO

11h

Patrocinense-MG x Brasil-RS (Ida: 0 x 0)

15h





Atlético-CE x Águia-PA (Ida: 1 x 1)

Caxias-RS x Inter de Limeira-SP (Ida: 1 x 0)

16h

Anápolis-GO x Democrata GV-MG (Ida: 0 x 0)

Nacional-AM x Parnahyba-PI (Ida: 0 x 2)

Nacional-PB x ASA-AL (Ida: 0 x 1)

Sousa-PB x Falcon-SE (Ida: 1 x 1)

Tuna Luso-PA x Maranhão-MA (Ida: 3 x 2)

18h

Retrô-PE x Pacajus-CE (Ida: 2 x 1)

19h

Maringá-PR x Camboriú-SC (Ida: 0 x 0)





