Ferroviária e Fluminense ficam no 1 a 1 no futebol feminino

A Ferroviária empatou em 1 a 1 com o Fluminense, nesta quinta-feira (1) no estádio de Moça Bonita, no Rio de Janeiro, para manter a liderança da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

Fim de jogo. Com gol de Isabela, as #GuerreirasDoFluzão empatam em 1 a 1 com a Ferroviária no @BRFeminino! Voltamos a campo no domingo, contra o América-MG, fora de casa. pic.twitter.com/yz6CGzgdVF — Fluminense Futebol Feminino (@FluminenseFCFem) May 1, 2025

Com o final da 8ª rodada da competição nacional, as Guerreiras Grenás ocupam a ponta da classificação com os mesmos 20 pontos do Cruzeiro, que na última quarta-feira (30) ficou no 1 a 1 com o Flamengo. Já o Tricolor das Laranjeiras está na 8ª colocação com 12 pontos conquistados.

Aproveitando o fato de ter o mando de campo, o Fluminense começou melhor o confronto e, logo aos 3 minutos do primeiro tempo, conseguiu abrir o placar. Claudinha levantou a bola na área em cobrança de falta e Isabela marcou de cabeça. Mas, a partir daí, a Ferroviária melhorou e conseguiu igualar o marcador ainda antes do intervalo, aos 27 minutos graças a um chute da volante Cris que morreu no ângulo do gol defendido por Cláudia.

Outros resultados:

Bahia 1 x 0 Bragantino

Internacional 1 x 0 Real Brasília

Corinthians 2 x 0 Grêmio