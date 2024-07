Ferroviária e Floresta vencem em dia dos mandantes na Série C

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2024 - 22:27 Para compartilhar:

A 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro teve sequência neste domingo, com apenas dois jogos. Os destaques ficaram para os mandantes Ferroviária e Floresta, que fizeram o dever de casa e subiram na tabela.

Em Mirassol, no estádio José Maria Campos Maia, o Maião, devido a obras na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, a Ferroviária recebeu o São José-RS, e com um gol do experiente zagueiro Jackson, aos 48 minutos do segundo tempo, superou os gaúchos por 1 a 0, mantendo a invencibilidade e reencontrando o caminho da vitória.

O resultado, além de quebrar uma sequência de quatro empates consecutivos, levou o time paulista a 21 pontos, apenas dois atrás do líder Volta Redonda. A Ferroviária ocupa a quinta colocação, enquanto o São José se manteve na lanterna, com quatro pontos.

Em Fortaleza, o Floresta recebeu o Caxias no estádio Presidente Vargas, e com gols de Jean Silva e Ícaro, levou a melhor sobre o time de Caxias do Sul por 2 a 1. O gol do visitante foi marcado por Ricardo Lima, contra.

A vitória tirou os cearenses da zona de rebaixamento, pelo menos, de maneira provisória. Eles foram a nove pontos e saltaram para o 15º lugar. Já o Caxias parou em seis e é o vice-lanterna.

Mais dois jogos dão sequência à 11ª rodada da nesta segunda-feira. No Estádio do Café, o Londrina encara o Tombense, a partir das 20h. No mesmo horário, Náutico e Confiança se enfrentam no estádio dos Aflitos, no Recife (PE).

Na quarta-feira (3), o Botafogo-PB abre o encerramento da rodada diante da Aparecidense, às 20h, em João Pessoa (PB). Pouco mais tarde, a partir das 20h30, o CSA encara o Figueirense, no Rei Pelé.

Confira todos os jogos da 11ª rodada da Série C:

Volta Redonda 2 x 2 Sampaio Corrêa

Ypiranga 1 x 1 ABC

Remo 2 x 1 Ferroviário-CE

Athletic 1 x 4 São Bernardo

Ferroviária 1 x 0 São José-RS

Floresta 2 x 1 Caxias

SEGUNDA-FEIRA

20h

Londrina x Tombense

Náutico x Confiança

QUARTA-FEIRA

20h

Botafogo-PB x Aparecidense

20h30

CSA x Figueirense