Ferroviária e Corinthians empatam no primeiro jogo da final feminina

Jogando na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, Ferroviária e Corinthians empataram neste domingo (22) em 1 a 1 no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

O jogo

Jogando em casa, a Ferroviária começou a disputa a todo vapor, e com menos de 1 minuto de partida abriu o placar. Após boa jogada das atacantes Kamilla e Nathane, a meia Aline Milene recebeu a bola dentro da área e finalizou com perfeição para fazer 1 a 0.

Com a desvantagem no placar o Corinthians partiu para o ataque. E tanto tentou que conseguiu igualar o marcador ainda no primeiro tempo, mas apenas aos 48 minutos. O ataque do timão levanta a bola na área, Pardal cabeceia a bola para longe da goleira Luciana, e Erika aproveitou a confusão na área para completar para o fundo do gol.

No segundo tempo o Corinthians tomou conta da partida, mas não conseguiu vencer a goleira Luciana, que foi muito bem e evitou a vitória do timão.

Jogo de volta

O jogo da volta acontece no próximo domingo (29) no Parque São Jorge. Como não há gol qualificado na disputa, quem vencer no tempo regulamentar fica com o título. Em caso de empate por qualquer placar a decisão será nos pênaltis.