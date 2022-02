Ferroviária defende invencibilidade contra a pressionada Ponte Preta

Ainda sem perder no Campeonato Paulista, a Ferroviária recebe nesta quarta-feira, a partir das 21h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, a pressionada Ponte Preta. O jogo é válido pela quinta rodada.

Um dos três times que ainda não amargam nenhuma derrota no campeonato, a Ferroviária está na vice-liderança do Grupo B, com seis pontos. Já a Ponte Preta é a lanterna do Grupo D, com quatro, e aparece perto da zona de rebaixamento na classificação geral.

No entanto, a Ponte Preta tem sido uma pedra no sapato da Ferroviária, que amarga um jejum de 32 anos sem vitória no confronto. No retrospecto geral, são 37 vitórias alvinegras contra 16 grenás, além de 23 empates.

Para acabar com o jejum diante da Ponte Preta, a Ferroviária aposta na invencibilidade de oito meses. A última derrota foi no dia 5 de junho do ano passado. Em relação ao time que empatou com o Red Bull Bragantino, por 1 a 1, o técnico Elano tem apenas uma dúvida. Hygor e Guilherme Nunes disputam a vaga ao lado de Bruno Mezenga.

Pressionado no cargo por conta do futebol ruim apresentado pela Ponte Preta neste início de temporada, Gilson Kleina estuda fazer mudanças no time titular depois de não poupar críticas na derrota para o São Bernardo, por 2 a 0. O zagueiro Dedé e o volante Moisés Ribeiro seguem de fora. Já o lateral-direito Norberto pode voltar após se recuperar de lesão.

