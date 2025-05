Ferroviária arranca empate com Novorizontino fora de casa na Série B em jogo intenso

Novorizontino e Ferroviária empataram por 2 a 2 na noite deste domingo, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em jogo de tempos distintos, o time da casa foi melhor no início, mas viu os visitantes reagirem e equilibrarem o confronto.

Com o resultado, ambos os times chegaram aos 10 pontos na tabela. A Ferroviária, porém, aparece à frente do Novorizontino nos critérios de desempate. O equilíbrio no placar refletiu bem o que foi o duelo, marcado por dois gols para cada lado em etapas movimentadas e disputadas até o fim.

O Novorizontino iniciou o jogo de forma avassaladora e não demorou para transformar sua intensidade em vantagem no placar. Aos 3 minutos, Nathan Fogaça aproveitou boa jogada de Luís Oyama pela esquerda, invadiu a área com liberdade, driblou o marcador e finalizou com precisão no canto oposto de Dênis Júnior.

A equipe da casa manteve o domínio territorial e criou outras oportunidades claras, mas pecou na definição e viu o ritmo cair com o passar dos minutos.

A Ferroviária soube explorar o momento de instabilidade do adversário e, aos poucos, passou a ocupar o campo ofensivo. O empate veio aos 30, em lance de pressão na saída de bola: Thiago Lopes desarmou Patrick Brey dentro da área e bateu com categoria; a bola ainda desviou em Rafael Donato antes de entrar.

O gol deu confiança ao time visitante, mas o Novorizontino retomou o controle na reta final. Dênis Júnior salvou a Ferroviária ao defender uma cabeçada de Patrick à queima-roupa e viu, nos acréscimos, Matheus Frizzo desperdiçar uma falta que levou perigo, mantendo o empate parcial ao fim da etapa inicial.

O segundo tempo começou com emoção logo nos primeiros movimentos. Em rápida trama ofensiva, Matheus Frizzo encontrou Nathan Fogaça dentro da área, e o atacante partiu em direção ao gol até ser derrubado por Gustavo Medina, que chegou atrasado no carrinho. A arbitragem assinalou pênalti sem hesitação. Na cobrança, aos dois minutos, o próprio Frizzo bateu com categoria e recolocou o Novorizontino em vantagem: 2 a 1.

A resposta da Ferroviária, no entanto, foi imediata. Aos 8, em jogada pela esquerda, Patrick Brey escorregou e a bola sobrou limpa para Carlão finalizar no canto, vencendo Jordi. O bandeira inicialmente assinalou impedimento, mas após análise do VAR foi confirmada a posição legal de Eric Melo no lance inicial, validando o gol de empate.

A partir daí, o time visitante cresceu no jogo, pressionou e criou boas chances, esbarrando em grande atuação do goleiro Jordi. Nos minutos finais, o Novorizontino tentou um último abafa, mas não teve efetividade e o empate em 2 a 2 acabou premiando o equilíbrio de forças ao longo dos 90 minutos.

Na próxima rodada, a Ferroviária enfrenta o Avaí na quinta-feira, às 21h35, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. No sábado, às 20h30, o Novorizontino visita o Athletic, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA:

NOVORIZONTINO 2 X 2 FERROVIÁRIA

NOVORIZONTINO – Jordi; Rodrigo Soares, Rafael Donato, Patrick e Patrick Brey (Igor Formiga); Luís Oyama (Marlon), Willian Farias) e Matheus Frizzo (Óscar Ruíz); Pablo Dyego (Bruno José), Nathan Fogaça e Léo Natel (Waguininho). Técnico: Umberto Louzer.

FERROVIÁRIA – Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Maycon, Eric Melo (Zé Mário); Ricardinho (Tárik), Juninho (Igor Bolt), Albano (Ian Luccas) e Thiago Lopes; Netinho (Alencar) e Carlão. Técnico: Vinícius Bergantin.

GOLS – Nathan Fogaça, aos 2, e Thiago Lopes, aos 30 minutos do primeiro tempo. Matheus Frizzo, aos 2, e Carlão, aos 8 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Patrick Brey (Novorizontino); Dênis Júnior e Eric Melo (Ferroviária).

ÁRBITRO – Lucas Casagrande (PR).

RENDA – R$ 17.280,00.

PÚBLICO – 1.256 torcedores.

LOCAL – Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).