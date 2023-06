Ferrero relata avanços em metas de sustentabilidade

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/06/2023 - 17:42 Compartilhe

SÃO PAULO, 21 JUN (ANSA) – O grupo italiano Ferrero, dono das marcas Ferrero Rocher, Kinder, Nutella e Tic Tac, divulgou nesta quarta-feira (21) o progresso de suas ações no exercício de 2021/22 para alcançar metas de sustentabilidade.

Os avanços estão documentados no 14º Relatório de Sustentabilidade da companhia, que destaca ações conduzidas em quatro campos: proteção do meio ambiente, fornecimento sustentável de matérias-primas, promoção do consumo responsável e empoderamento de pessoas.

Segundo Giovanni Ferrero, presidente-executivo da empresa, o período foi “particularmente desafiador”, com interrupção de cadeias de suprimentos, inflação e aumento dos custos de energia e matérias-primas. “Mesmo diante desses desafios, a Ferrero não apenas conseguiu crescer, mas também assegurar forte progresso em várias de nossas metas de sustentabilidade – e, em alguns casos, superá-las”, acrescentou.

Entre outras coisas, 92% da eletricidade consumida globalmente pelo grupo é proveniente de fontes renováveis, contra 84% do ano anterior, enquanto 100% do óleo de palma segregado tem certificado da organização Mesa Redonda sobre Óleo de Palma Sustentável (RSPO), sendo que 99,95% é rastreável.

Além disso, o programa Ferrero Farming Values (FFV) ajudou a oferecer em 2021/22 treinamento individual sobre planejamento agrícola e empresarial para 32% dos produtores de cacau. Mais de 96% do volume de cacau usado pelo grupo é rastreável ao nível da fazenda, enquanto a rastreabilidade geral das avelãs é de 79,7%.

“Em cada um dos quatro pilares principais de nossa estrutura de sustentabilidade, o relatório mostra que fizemos um forte progresso em direção aos objetivos que estabelecemos”, disse Lapo Civiletti, CEO do Grupo Ferrero. “Apesar do ambiente econômico e geopolítico desafiador, o grupo aumentou os investimentos para continuar garantindo altos níveis de qualidade, frescor e segurança em todos os nossos produtos, enquanto reduzimos nosso impacto ambiental”, ressaltou. (ANSA).

