Ferrero celebra Dia de Nutella de olho em expansão no Brasil

SÃO PAULO, 5 FEV (ANSA) – A empresa italiana Ferrero celebra nesta quarta-feira (5) o Dia Mundial de Nutella, creme de avelãs que tem apresentado crescimento contínuo no Brasil, sexto maior consumidor do produto no planeta.

A data foi criada por uma blogueira americana fã da marca, Sara Rosso, em 2007 e, oito anos mais tarde, foi incorporada oficialmente pela Ferrero no mundo todo.

Em entrevista à ANSA, Diego Caride, diretor de marketing da Nutella para a América do Sul, disse que a marca “tem apresentado crescimento contínuo, impulsionado pelo aumento da presença nos lares brasileiros e pela diversificação dos momentos de consumo”.

Além do inconfundível pote de creme de avelãs, o produto está presente no Brasil por meio do snack Nutella B-Ready, que atrai consumidores em busca de lanches rápidos e amplia o consumo de Nutella para além do café da manhã.

“O investimento em comunicação, inclusive digital, ações de relações públicas, ativações e inovação tem contribuído para esse desempenho positivo”, acrescentou o executivo.

Segundo Caride, o Brasil é o “sexto maior consumidor” de Nutella no mundo e “um mercado estratégico” para o produto. “Com uma base fiel de consumidores e um mercado em expansão, o país tem um papel relevante no crescimento global da marca, sendo um dos polos de produção que abastecem não apenas o mercado local, mas também outras regiões”, salientou.

No Brasil, o Dia Mundial de Nutella é comemorado com o conceito “Espalhe Sorrisos com Nutella”, com o objetivo de reforçar a conexão emocional dos consumidores com a marca.

A campanha inclui a possibilidade de personalizar virtualmente o rótulo do produto para compartilhá-lo nas redes sociais, enquanto os potes de 350 gramas ganharam uma embalagem comemorativa. Além disso, pontos de venda em todo o país exibem displays temáticos para reforçar a presença da marca.

“As ações do Dia Mundial de Nutella reforçam a conexão emocional com os consumidores, proporcionando experiências interativas e incentivando o compartilhamento de momentos especiais”, disse Caride. (ANSA).