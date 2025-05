Ferreirinha desperdiça pênalti e São Paulo empata com Fortaleza

Ferreirinha teve a chance de melhorar ainda mais os números nesta sexta-feira, em duelo com o Fortaleza, mas desperdiçou um pênalti, após sofrer a falta que originou a oportunidade. Ao parar em defesa do goleiro João Ricardo, permitiu que o placar da partida, válida pela sétima rodada do Brasileirão, terminasse empatado em 0 a 0.

O resultado deixa o time paulista em oitavo lugar, com nove pontos e sob o risco de cair na tabela, já que o duelo desta sexta foi isolado e as demais equipes jogam ao longo do final de semana. Já os fortalezenses ocupam a 15ª posição, com sete pontos e chegam ao nono jogo sem vitória na temporada.

O São Paulo fez uma primeira etapa de muita dificuldade. Embora tenha conseguido ficar com a bola nos pés, viu o Fortaleza, bem postado na defesa, ser mais perigoso durante a maior parte do tempo. A equipe comandada por Juan Carlos Vojvoda era muito rápida, quando tomava a bola, para chegar perto da área são-paulina.

Não à toa, em 20 minutos de jogo, o time fortalezense tinha cinco finalizações contra apenas uma dos donos da casa. Breno Lopes perdeu a melhor chance, em um contra-ataque, e ainda levou perigo em um chute de fora da área, assim como fez o companheiro Lucero.

Pouco criativo, o São Paulo só melhorou na parte final antes do intervalo, porém foi muito pouco. A oportunidade mais perigosa foi uma cobrança de falta de Alison que fez a bola raspar a trave. De forma geral, faltou solidez à equipe paulista no meio de campo.

Mais intenso no começo do segundo tempo, o time de Luis Zubeldía ocupou mais o campo de ataque. Perto dos 15 minutos, Ferreirinha recebeu de André Silva e partiu livre em direção ao gol. Tentou driblar o goleiro João Ricardo, que o derrubou. O árbitro marcou pênalti, e o próprio Ferreirinha bateu, mas a cobrança foi defendida.

Nem mesmo a presença de Lucas Moura, recuperado de um trama no joelho direito, foi capaz de mudar a história da partida. O astro são-paulino entrou no lugar de Ferreirinha e pouco fez. O Fortaleza ficou mais perto de abrir o placar, com boas investidas, a principal delas de Deyverson.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO 0 X 0 FORTALEZA

SÃO PAULO – Rafael; Ferraresi, Alan Franco, Ruan e Wendell; Alisson, Bobadilla, Matheus Alves (Luciano) e Lucas Ferreira (Ryan Francisco); André Silva e Ferreira (Lucas) Técnico: Luis Zubeldía.

FORTALEZA – João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha (David Luiz) e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto (Pochettino), Lucas Sasha e Emmanuel Martínez; Yago Pikachu, Lucero (Deyverson) e Breno Lopes (Marinho). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CARTÕES AMARELOS – João Ricardo e Gustavo Mancha (Fortaleza); Bobadilla e Lucas Ferreira (São Paulo).

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA – R$ 2.015.029,00.

PÚBLICO – 39.502 torcedores.

LOCAL – Estádio MorumBis, em São Paulo (SP).