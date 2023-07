Ferreira lamenta chances perdidas do Grêmio e fica na bronca com arbitragem

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2023 - 23:47 Compartilhe

O Grêmio pecou nas finalizações e amargou, nesta quarta-feira, derrota para o Flamengo, por 2 a 0, no confronto de ida da semifinal da Copa do Brasil. Após o jogo, o atacante Ferreira criticou as chances desperdiças e criticou a arbitragem de Raphael Claus.

O atleta revelou que, antes do jogo, o técnico Renato Gaúcho usou o duelo entre os times, pela 10ª rodada do Brasileirão (3 a 0 para o Flamengo, no Rio), para alertar sobre as chances desperdiçadas e que poderiam custar caro. Dito e feito. O filme voltou a se repetir.

“Perdemos oportunidades no início do jogo. O Renato (Gaúcho) falou do jogo do Brasileirão. Perdemos gols e hoje tinha que ser diferente. Perdemos chances”, disse o atacante na saída do gramado.

Apesar de admitir as chances desperdiçadas, Ferreira também ficou na bronca com a expulsão de Kannemann no início do segundo tempo.

“Teve a expulsão e o árbitro não teve o mesmo critério. Alguns erros do Klaus nos prejudicaram”, completou o atacante gremista, abatido com o revés na Arena.

Os times voltam a se enfrentar no dia 16 de agosto, às 21h30, no Maracanã, no Rio. O Flamengo pode até perder por um gol de diferença para sair com a classificação.

Enquanto o Grêmio terá que vencer por três gols de diferença para chegar à decisão. Em caso de vitória por dois gols de diferença, a vaga na final será definida nos pênaltis.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias