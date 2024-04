Ferreira e Patryck ficam à disposição de Carpini para jogo do São Paulo com o Flamengo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/04/2024 - 19:14 Para compartilhar:

O São Paulo viajou nesta terça-feira para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Flamengo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, com o atacante Ferreira e o lateral Patryck na delegação. Recuperados de lesão, eles ficam à disposição do técnico Thiago Carpini para o jogo desta quarta-feira no Maracanã.

O meia colombiano James Rodríguez sentiu uma lesão na coxa e está fora do jogo contra o Flamengo. O jogador de 32 anos, que entrou no segundo tempo na derrota para o Fortaleza, se junta a Lucas, Rafinha e Wellington Rato no departamento médico do São Paulo.

Com a volta de Ferreira e Patryck, Thiago Carpini ganha opções para montar o esquema tático do São Paulo. Nas últimas partidas, o técnico optou por um sistema com três zagueiros. O sistema foi usado mesmo contra equipes mais fracas teoricamente, como a chilena Cobresal, pela Libertadores.

O São Paulo chega para a segunda rodada do Brasileiro com pressão sobre o técnico Carpini. O time caiu nas quartas de final do Campeonato Paulista e estreou com derrotas na Libertadores (2 a 1 para o Talleres, na Argentina) e no Campeonato Brasileiro (2 a 1 diante do Fortaleza, no MorumBIS).

Depois de enfrentar o Flamengo, que venceu o Atlético-GO na estreia do Brasileiro, o São Paulo faz mais duas partidas fora de casa. A primeira é justamente contra o Atlético-GO, no domingo. No último Brasileiro, o São Paulo só conseguiu vencer fora de seu estádio no final da competição. Pela terceira rodada da Libertadores, o São Paulo joga no dia 25 (quinta-feira) no Equador contra o Barcelona de Guayaquil.

A volta para o MorumBIS acontece apenas na quarta rodada do Brasileiro, quando o São Paulo disputa o clássico com o Palmeiras no dia 29 de abril, uma segunda-feira.