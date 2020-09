++ ‘Ferrari vai aprender com os erros’, diz Binotto ++

MILÃO, 6 SET (ANSA) – O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, afirmou neste domingo (06) que a Ferrari “não vai desistir” e vai “aprender” com os erros após um péssimo Grande Prêmio da Itália, em Monza. Os dois carros da escuderia estavam fora da corrida antes da metade da prova.

“Nós não podemos esquecer, mas aprender com nossos erros. Essa temporada nos ensinará algo para o futuro. É a pior conclusão possível para um fim de semana difícil. Não há nada pior do que não terminar a prova, especialmente, por um problema de confiabilidade como ocorreu com [Sebastian] Vettel”, disse após a corrida. (ANSA).

