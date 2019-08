Ferrari supera Mercedes nos treinos livres na Bélgica

A Ferrari dominou as duas sessões de treinos livres desta sexta-feira no Grande Prêmio da Bélgica, o 13° do Mundial de Fórmula 1, mostrando suas ambições para a corrida de domingo, apesar de não ter conseguido ainda nenhuma vitória nesta temporada.

Sebastian Vettel na primeira sessão e Charles Leclerc na segunda fizeram os melhores tempos. O jovem monegasco foi mais rápido do que o alemão, em uma jornada ensolarada e com altas temperaturas em Spa-Francorchamps.

A segunda sessão dos treinos foi interrompida durante alguns minutos antes do fim devido a um problema de motor da Racing Point de Sergio Pérez. O mexicano, que acaba de renovar por mais três anos com a escuderia, teve tempo de conseguir o quinto melhor tempo, logo atrás dos dois carros da Ferrari e os dois da Mercedes, e inclusive na frente do Red Bull de Max Verstappen.

Com um minuto, 44 segundos e 123 milésimos, Leclerc superou Vettel em 630 milésimos e o primeiro da Mercedes, de Bottas, em 846 milésimos.

Os treinos livres de sexta-feira servem essencialmente para avaliar as diferentes configurações da corrida mais do que uma questão de tempos. Essa hierarquia poderá mudar significativamente na terceira sessão de treinos livres, no sábado, e principalmente nas classificações da tarde.

Sebastian Vettel ganhou o GP no ano passado em Spa e espera reeditar esse triunfo no domingo, para que sirva de impulso para a Ferrari antes da última parte da temporada.

As Mercedes dominaram amplamente a temporada até o momento e Lewis Hamilton tem uma vantagem confortável na classificação geral do Mundial, quando restam nove corridas a serem disputadas.

O britânico parece destinado a conquistar um sexto título mundial, embora Max Verstappen e seu Red Bull tenham dado um salto qualitativo nas duas últimas corridas antes da pausa da metade da temporada da F1. O jovem holandês ocupa o terceiro lugar do Mundial, atrás de Bottas, que tem apenas sete pontos a mais.

– A melhor das demais –

Atrás das três escuderias que estão na ponta, a luta parece equilibrada para ser “a melhor das demais”.

No momento, a McLaren-Renault tem uma pequena vantagem, mas seus pilotos foram apenas 11° (Carlos Sainz Jr) e 15° (Lando Norris) na segunda sessão dos treinos livres desta sexta na Bélgica.

Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), quatro vezes vencedor em Spa, foi sétimo, enquanto que os Racing Point tiveram um bom dia com Sergio Pérez (5º) e Lance Stroll (8º).

O tailandês Alexander Albon, que faz em Spa sua estreia na Red Bull depois de ocupar o cockpit do francês Pierre Gasly, ‘rebaixado’ à Toro Rosso, foi apenas décimo na segunda sessão.

“Ele fez um bom trabalho em seu primeiro dia”, elogiou o dono da Red Bull, Christian Horner. “É muito inteligente, faz as perguntas adequadas e foi uma primeira jornada positiva”, avaliou.

Albon faz parte do grupo de pilotos que terão penalizações no grid de largada de domingo por terem alterado elementos mecânicos de seus carros. Ele vai largar no final do grid, assim como Lance Stroll e Daniil Kvyat (Toro Rosso), enquanto que os dois pilotos da Renault, Daniel Ricciardo e Nico Hülkenberg, assim como Carlos Sainz Jr (McLaren) receberão uma punição de cinco posições cada um.

