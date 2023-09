Ferrari quer estender festa a Suzuka; Red Bull perto do título

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/09/2023 - 13:25 Compartilhe

Atrás da inalcançável Red Bull, ainda há emoção no Mundial de Fórmula 1: após sua primeira vitória na temporada, na semana passada, em Singapura, a Ferrari quer manter sua caça à Mercedes, segunda colocada no campeonato de construtores, no Grande Prêmio do Japão, no mítico circuito de Suzuka, neste fim de semana.

Depois de dar fim à hegemonia da Red Bull e de Max Verstappen, com a vitória de Carlos Sainz em Marina Bay, o objetivo da equipe italiana está claro: somar o máximo de pontos para recuperar o segundo lugar.

Às vésperas da 16ª etapa do Mundial – de um total de 22 -, apenas 24 pontos separam a Ferrari (265) da Mercedes (289).

Desde o GP da Itália, no início de setembro, a famosa escuderia parece ter recuperado parte de seu desempenho.

“O circuito de Suzuka é muito diferente do de Monza e Marina Bay”, ressalta o diretor da Ferrari Frederic Vasseur. “Vamos ter a chance de ver como o SF-23 se comporta nas curvas rápidas”, acrescentou.

– Red Bull é campeã se… –

A Red Bull, líder com 597 pontos, teve uma primeira chance teórica de conseguir seu segundo título consecutivo de construtores em Singapura, mas para isso precisava que seus pilotos chegassem nas duas primeiras posições.

Não aconteceu: após um treino de classificação catastrófico, Verstappen terminou a corrida em quinto e Sergio Pérez foi o oitavo, resultado que colocou fim à série de 10 vitórias consecutivas do piloto holandês e de 15 para a equipe austríaca.

Neste fim de semana, a Red Bull tem mais uma chance para conseguir o título de construtores, o sexto de sua história. Para tanto, deve somar pelo menos um ponto a mais em relação à Mercedes no domingo.

No campeonato de pilotos, Verstappen está em contagem regressiva para ser campeão. Até o GP de Singapura, o holandês tinha vencido 12 de 14 corridas. No Japão, ele não terá chances matemáticas de garantir seu terceiro título.

No ano passado, ‘Mad Max’ foi campeão em Suzuka em uma situação inusitada, quando já dava entrevistas depois da corrida, até que chegou a notícia de que Charles Leclerc (Ferrari) tinha sido penalizado.

– Projeto de Vettel –

Na Aston Martin, Lance Stroll volta neste fim de semana, depois de seu acidente no treino de classificação em Singapura. O canadense não disputou a corrida.

Ausente desde o final de agosto, o australiano Daniel Ricciardo segue se recuperando da fratura no punho que sofreu no GP da Holanda. Ele será novamente substituído na AlphaTauri pelo neozelandês Liam Lawson, que, em sua terceira corrida na Fórmula 1, surpreendeu e chegou em nono em Marina bay.

O traçado de Suzuka, único circuito a apresentar uma configuração em forma de “8”, tem poucas retas e muitas curvas rápidas, com chicanes lentas.

Para Verstappen, “nada se compara a Suzuka devido ao estilo ‘old school’ do circuito”.

As zebras da curva 2 estão pintadas de amarelo e preto (cores das abelhas) para promover o projeto “Buzzin’ Corner”, do tetracampeão mundial Sebastian Vettel, conhecido defensor do meio ambiente.





Trata-se de uma iniciativa para “aumentar a conscientização sobre o clima e a biodiversidade”, explicou o ex-piloto alemão em um vídeo em sua conta no Instagram.

Em condições de muito calor, os pilotos participaram na tarde desta quinta-feira da inauguração dos 11 hotéis de abelhas instalados pelo projeto na parte interna do circuito.

Na sexta-feira, será a hora de ir para a pista nos primeiros treinos livres para o GP do Japão.

— Programação do Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1 (horário de Brasília):

– Quinta-feira:

(23h30-00h30): Treino livre 1

– Sexta-feira:

(03h00-04h00): Treino livre 2

(23h30-00h30): Treino livre 3

– Sábado:

(03h00-04h00): Treino de classificação

– Domingo:





(02h00): Corrida (53 voltas ou duas horas de prova)

— Classificação do Mundial de Fórmula 1:

. Campeonato de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 374 pts

2. Sergio Pérez (MEX) 223

3. Lewis Hamilton (GBR) 180

4. Fernando Alonso (ESP) 170

5. Carlos Sainz (ESP) 142

6. Charles Leclerc (MON) 123

7. George Russell (GBR) 109

8. Lando Norris (GBR) 97

9. Lance Stroll (CAN) 47

10. Pierre Gasly (FRA) 45

11. Oscar Piastri (AUS) 42

12. Esteban Ocon (FRA) 36

13. Alexander Albon (TAI) 21

14. Nico Hülkenberg (ALE) 9

15. Valtteri Bottas (FIN) 6

16. Zhou Guanyu (CHN) 4

17. Kevin Magnussen (DIN) 3

18. Yuki Tsunoda (JPN) 3

19. Liam Lawson (NZL) 2

20. Logan Sargeant (EUA) 0

21. Nyck de Vries (HOL) 0

22. Daniel Ricciardo (AUS) 0

. Campeonato de construtures:

1. Red Bull 597 pts

2. Mercedes 289

3. Ferrari 265

4. Aston Martin-Mercedes 217

5. McLaren-Mercedes 139

6. Alpine-Renault 81

7. Williams-Mercedes 21

8. Haas-Ferrari 12

9. Alfa Romeo-Ferrari 10

10. AlphaTauri-Red Bull 5

