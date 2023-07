Ferrari quer diminuir diferença para Red Bull em Silverstone

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/07/2023 - 15:54 Compartilhe

Um ano depois de sua última vitória na Fórmula 1, a Ferrari tentará diminuir a enorme diferença que a separa da Red Bull no próximo fim de semana, no circuito de Silverstone, no Grande Prêmio da Grã-Bretanha.

A tradicional escuderia italiana ainda está longe do rendimento dos carros da equipe austríaca, mas parece evoluir depois de conseguir seu segundo pódio na temporada, no GP da Áustria, no último domingo.

O monegasco Charles Leclerc, terceiro colocado na etapa do Azerbaijão, no final de abril, voltou ao pódio ao chegar em segundo na Estíria, no mesmo circuito da última vitória da Ferrari, em 10 de julho de 2022, ilustrando os progressos realizados nas últimas semanas.

“Desde Barcelona (início de junho) estamos no caminho certo. Na Áustria, a sensação no carro e o ritmo foram bons, o que mostra que evoluímos”, explicou Leclerc em entrevista coletiva.

“A Red Bull ainda está longe na frente, mas buscamos sempre melhorar o carro na temporada, embora saibamos que o do ano que vem será melhor. Tudo está alinhado. Temos um plano muito claro para melhorar e vimos progressos durante as últimas três corridas, então continuaremos trabalhando duro”, acrescentou.

Por sua vez, o outro piloto ferrarista, o espanhol Carlos Sainz, tentará repetir sua ótima atuação da temporada passada, quando conseguiu a primeira sua vitória na carreira, justamente em Silverstone. Mas a tarefa não será simples, diante do amplo domínio da Red Bull.

“As duas últimas corridas mostraram claramente que fizemos progressos e nossos pilotos puderam ser agressivos, especialmente graças a uma melhor gestão de pneus e a um ritmo mais sólido na corrida. No entanto, ainda não estamos prontos para competir com os líderes do Mundial”, reconheceu o chefe da Ferrari, Frédéric Vasseur.

– Verstappen favorito –

O holandês Max Verstappen, atual bicampeão e líder do campeonato de pilotos, largará novamente como favorito na corrida de domingo, quando tentará sua sexta vitória consecutiva, enquanto a Red Bull buscará uma décima vitória em dez etapas nesta temporada.

Correndo em casa, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) terá a torcida do público local em Silverstone. Cerca de 480 mil espectadores são esperados no mítico circuito inglês neste fim de semana.

“Este Grande Prêmio é o melhor! O público te empurra, você tem a sensação de flutuar, isso te dá muita energia positiva”, disse o heptacampeão mundial.

“Teremos uma nova asa dianteira, é um novo passo na direção certa. Avançamos passo a passo para reduzir a diferença (para a Red Bull). Isso leva mais tempo do que desejaríamos, mas tenho 100% de confiança na equipe”, acrescentou Hamilton, que ainda não renovou seu contrato com a Mercedes.

A Alpine também vai testar uma nova asa dianteira e tentará se recuperar de um fim de semana frustrante na Áustria.

A corrida em Silverstone também será marcada pela estreia da gravação de um filme sobre a Fórmula 1 com Brad Pitt como protagonista.

Uma garagem fictícia foi instalada entre os boxes da Red Bull e da Mercedes e um carro com as características dos modelos da Fórmula 2 foi preparado para fazer o papel de um F1 nas telonas.

A princípio, o ator americano de 59 anos não estará nas gravações entre os pilotos neste fim de semana.

— Programação do Grande Prêmio da Grã-Bretanha, décima etapa do Mundial de Fórmula 1 (horário de Brasília):





Sexta-feira:

08h30-09h30: treino livre 1

12h00-13h00: treino livre 2

Sábado:

07h30-08h30: treino livre 3

11h00-12h00: treino de classificação

Domingo:

11h00: Corrida (52 voltas ou duas horas de prova)

— Classificação do Mundial de Fórmula 1:

. Campeonato de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 229 pts

2. Sergio Pérez (MEX) 148





3. Fernando Alonso (ESP) 131

4. Lewis Hamilton (GBR) 106

5. Carlos Sainz (ESP) 82

6. Charles Leclerc (MON) 72

7. George Russell (GBR) 72

8. Lance Stroll (CAN) 44

9. Esteban Ocon (FRA) 31

10. Lando Norris (GBR) 24

11. Pierre Gasly (FRA) 16

12. Nico Hülkenberg (ALE) 9

13. Alexander Albon (TAI) 7

14. Oscar Piastri (AUS) 5

15. Valtteri Bottas (FIN) 5

16. Zhou Guanyu (CHN) 4

17. Yuki Tsunoda (JPN) 2

18. Kevin Magnussen (DIN) 2

19. Nyck de Vries (HOL) 0

20. Logan Sargeant (EUA) 0

. Campeonato de Construtores:

1. Red Bull 377 pts

2. Mercedes 178

3. Aston Martin-Mercedes 175

4. Ferrari 154

5. Alpine-Renault 47

6. McLaren-Mercedes 29

7. Haas-Ferrari 11

8. Alfa Romeo-Ferrari 9

9. Williams-Mercedes 7

10. AlphaTauri-Red Bull 2

