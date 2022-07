Ferrari precisa superar falhas de motor, diz Leclerc

(Reuters) – Charles Leclerc expressou preocupação com a confiabilidade do motor da Ferrari ao comemorar neste domingo o retorno ao topo do pódio da Fórmula 1 pela primeira vez desde abril.

Embora Leclerc estivesse encantado por terminar uma corrida difícil e aliviado por terminá-la mesmo com um problema no acelerador nas voltas finais, a Ferrari literalmente estragou uma dobradinha quando o motor de Carlos Sainz expirou.

Leclerc disse que a falta de consistência, com Sainz vencendo no Reino Unido no fim de semana passado, é preocupante para uma equipe que busca seu primeiro título desde 2008.

“É definitivamente uma preocupação, então precisamos analisar isso e garantir que isso não aconteça”, disse ele quando perguntado sobre o fracasso.

“Obviamente aconteceu duas vezes do meu lado nas últimas cinco corridas e agora (com) Carlos novamente. Então, sim, precisamos superar isso o mais rapidamente possível.”