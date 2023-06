Ferrari lança dois novos supercarros na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/06/2023 - 15:01 Compartilhe

MARANELLO, 29 JUN (ANSA) – A Ferrari apresentou nesta quinta-feira (29) no circuito de Fiorano, na Itália, os seus novos modelos SF90 XX Stradale e Spider.

Ao todo, a empresa de Maranello lançará apenas 1.398 unidades dos dois supercarros, sendo 799 da versão Stradale e 599 da Spider. Todos os modelos já foram vendidos.

“Esses veículos representam a versão mais inovadora e extrema do conceito de versão especial, ou seja, aquelas Ferraris destinadas a exagerar no desempenho”, disse Enrico Galliera, diretor comercial e de marketing da Ferrari.

Os dois carros, que foram desenvolvidos com base no SF90 Stradale, são caracterizados pelo desempenho extremo e aerodinâmica inspirada nas corridas, além da tecnologia de ponta Os supercarros possuem um total de 1.030 cavalos de potência, podendo atingir de 0 a 100 km/h em somente 2,3 segundos.

As versões coupé dos veículos deverão ser entregues no meio de 2024, já os modelos conversíveis só estarão disponíveis no final do mesmo ano.

O SF90 XX Stradale tem um preço de 770 mil euros (R$ 4 milhões), enquanto o Spider é avaliado em 850 mil euros. (R$ 4,4 milhões). (ANSA).

