Ferrari homenageia Schumacher: ‘Estamos com você’

ROMA, 03 JAN (ANSA) – A Ferrari usou o Twitter para homenagear o maior piloto de sua história, Michael Schumacher, que completa 50 anos de vida nesta quinta-feira (3), em meio ao mistério sobre seu real estado de saúde.

“Nosso campeão faz 50 anos hoje. Estamos todos com você, Michael, continue lutando”, escreveu a escuderia italiana na rede social de microblogs. Heptacampeão de Fórmula 1, Schumacher conquistou cinco de seus sete títulos com a equipe.

Também nesta quinta, o Museu Ferrari, em Maranello, inaugurou uma mostra em homenagem ao ex-piloto, chamada “Michael 50”, realizada em parceria com a Fundação Keep Fighting, criada pela família para preservar o legado do alemão.

Schumi também foi homenageado por sua última equipe na F1, a Mercedes. “50 anos atrás, nasceu uma estrela. Uma estrela que moldou e mudou a F1 para sempre. Que quebrou recordes, redefiniu a excelência e ajudou a criar as bases para nosso sucesso”, escreveu a escuderia alemã no Twitter.

Schumacher sofreu um grave acidente de esqui em dezembro de 2013, em Méribel, no sul da França, ao cair e bater a cabeça em uma rocha. Desde então ele lida com as sequelas da colisão.

Cinco anos após a queda, no entanto, a família do ex-piloto continua mantendo seu estado de saúde sob sigilo.

Na última quarta-feira (2), a esposa do heptacampeão, Corina, disse apenas que está fazendo “tudo que é humanamente possível para ajudá-lo”. Mick Schumacher, filho de Schumi, conquistou o Campeonato Europeu de Fórmula 3 em 2018 e correrá neste ano na Fórmula 2, espécie de categoria de base para a F1. Ele também não dá informações sobre o pai. (ANSA)