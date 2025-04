Ferrari fecha TL1 no Japão em 3º e 4º; Norris lidera treino

ROMA, 4 ABR (ANSA) – Buscando conquistar seus primeiros bons resultados na atual temporada da Fórmula 1, a Ferrari fechou o primeiro treino livre do Grande Prêmio do Japão, em Suzuka, com Charles Leclerc em terceiro e Lewis Hamilton em quarto.

A liderança do teste ficou com Lando Norris (1m28s545), da McLaren, enquanto George Russell, da Mercedes, fechou os trabalhos em segundo, apenas 0s163 atrás do compatriota.

Leclerc, que completou a lista dos três primeiros, cravou 1m28s965 em sua volta mais rápida pelo circuito japonês. O heptacampeão mundial de F1, por sua vez, fez 1m29s051.

Os pilotos Max Verstappen (RBR), Yuki Tsunoda (RBR), Fernando Alonso (Aston Martin), Isack Hadjar (1m29s225), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) e Carlos Sainz (Williams) completaram o grupo dos 10 primeiros posicionados.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, completou o TL1 do GP da Japão em 20º, com o tempo de 1m30s147.

O segundo treino livre da etapa asiática ocorrerá na madrugada desta sexta-feira (4), a partir das 3h (de Brasília).

(ANSA).