Ferrari entra com pedido para FIA revisar punição a Vettel

SÃO PAULO, 17 JUN (ANSA) – A Ferrari ainda está na busca de conquistar a vitória do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. A equipe italiana pediu oficialmente nesta segunda-feira (17) para a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) revisar a punição recebida pelo piloto Sebastian Vettel.

Na ocasião, os comissários de prova acrescentaram cinco segundos ao tempo de corrida do alemão por ele ter espremido Lewis Hamilton, da Mercedes, ao retornar à pista após uma escapada na grama. Com isso, o britânico ficou com o primeiro lugar, à frente de Vettel.

Segundo a revista “Autosport”, a escuderia italiana não poderá entrar com um recurso sobre o ocorrido, mas de acordo com o regulamento da FIA, o Código Esportivo Internacional possibilita os competidores pedirem uma revisão, desde que tenham ao menos uma evidência.

Se a FIA decidir ouvir a Ferrari, a equipe de Maranello deverá apresentar suas provas para mostrar que a punição de Vettel não foi correta.

O alemão ficou furioso com a punição de cinco segundos, que tirou a primeira vitória de Vettel na temporada. Após a corrida, o piloto nem levou o seu monoposto ao local designado para o segundo lugar. A torcida, por sua vez, também vaiou Hamilton no pódio.(ANSA)