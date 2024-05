Ferrari e McLaren desafiam Red Bull no GP da Emilia-Romagna de F1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/05/2024 - 17:16 Para compartilhar:

Depois de chegar em segundo lugar na etapa de Miami há duas semanas, o holandês Max Verstappen tentará voltar ao degrau mais alto do pódio no Grande Prêmio da Emilia-Romagna de Fórmula 1, que será disputado no próximo domingo (19), em Imola, com Ferrari e McLaren querendo dificultar ao máximo a vida do tricampeão mundial.

Ao volante da poderosa RB20, talvez tenha chegado o momento de Verstappen, líder do Mundial, olhar para o retrovisor. Dominante nos últimos dois anos, o holandês já deixou escapar duas vitórias em seis corridas nesta temporada: na Austrália, em março, e em Miami, no início de maio.

Em Imola, as Ferrari do espanhol Carlos Sainz, vencedor em Melbourne, e do monegasco Charles Leclerc correm em casa. O Autódromo Enzo e Dino Ferrari fica a menos de 100 quilômetros da sede da tradicional escuderia, em Maranello.

No retorno do paddock à Europa, a equipe italiana contará com uma série de melhorias em seus carros que, segundo alguns especialistas, podem reduzir significativamente a distância para a Red Bull.

Antes da sétima prova da temporada, a Ferrari (187 pontos) está 52 pontos atrás da equipe austríaca (239 pontos) no campeonato de construtores.

– Ferrari e McLaren evoluem –

Entre os pilotos, Verstappen (136 pontos) continua dominando, à frente de seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez (103 pontos). Leclerc (98 pontos) é o terceiro, apenas cinco pontos atrás de Pérez.

Depois do trio, o britânico Lando Norris (McLaren) aparece em quarto com 83 pontos. Em Miami, ele se tornou o 114º piloto a vencer um GP na história da F1, beneficiado por um golpe de sorte (erro da direção de prova com o ‘Safety Car’) para vencer pela primeira vez na categoria. Mesmo assim, Norris mostrou toda a potência do MCL38 diante da Red Bull.

Essa vitória “não significa que a nossa missão terminou”, relativizou o chefe da McLaren, Andrea. “Esse resultado permitiu reviver nosso objetivo de conseguir vitórias e pódios regularmente.”

Para encarar esse desafio, a equipe inglesa também poderá contar com seu outro piloto, o australiano Oscar Piastri, que terá à disposição as melhorias implantadas no carro de Norris há duas semanas.

Em busca de se aproximar das equipes que comandam o grid, a Mercedes (64 pontos) também apostará em um W15 melhorado, mas ainda há dúvidas quanto aos avanços do carro.

O chefe da equipe alemã, Toto Wolff, reconheceu que será preciso “esperar várias corridas antes de ver os resultados”.

– Homenagens a Ayrton Senna –

De volta ao calendário depois de ter sido cancelado no ano passado devido às inundações na região, o GP da Emilia-Romagna será a ocasião para o paddock render homenagens a Ayrton Senna, que faleceu há 30 anos nesse mesmo circuito de Imola.

O francês Pierre Gasly (Alpine) usará um capacete amarelo para homenagear o brasileiro, um de seus “heróis esportivos” que o “incentivou” a seguir no automobilismo.

O capacete será vendido em um leilão para arrecadar fundos para o Instituto Ayrton Senna, que apoia a educação de crianças no Brasil.

Na manhã de domingo, antes da corrida, o alemão Sebastian Vettel, que se aposentou da F1 em 2022, vai pilotar a McLaren MP4/8 com a qual o brasileiro disputou a temporada de 1993.

No dia 1º de maio, quando a morte de Senna completou 30 anos, houve uma cerimônia em sua memória e à do austríaco Roland Ratzenberger, que morreu um dia antes em outro acidente.

— Programação do Grande Prêmio da Emilia-Romagna de Fórmula 1:

Sexta-feira:

08h30-09h30: Treino livre 1

12h00-13h00: Treino livre 2

Sábado:

07h30-08h30: Treino livre 3

11h00-12h00: Treino de classificação

Domingo:

10h00: Corrida (63 voltas ou duas horas de prova)

— Classificação do Mundial de Fórmula 1 2024:

. Campeonato de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 136 pontos

2. Sergio Pérez (MEX) 103

3. Charles Leclerc (MON) 98

4. Lando Norris (GBR) 83

5. Carlos Sainz (ESP) 83

6. Oscar Piastri (AUS) 41

7. George Russell (GBR) 37

8. Fernando Alonso (ESP) 33

9. Lewis Hamilton (GBR) 27

10. Yuki Tsunoda (JPN) 14

11. Lance Stroll (CAN) 9

12. Oliver Bearman (GBR) 6

13. Nico Hülkenberg (ALE) 6

14. Daniel Ricciardo (AUS) 5

15. Esteban Ocon (FRA) 1

16. Kevin Magnussen (DIN) 1

17. Alexander Albon (TAI) 0

18. Zhou Guanyu (CHN) 0

19. Pierre Gasly (FRA) 0

20. Valtteri Bottas (FIN) 0

21. Logan Sargeant (EUA) 0

. Campeonato de construtores:

1. Red Bull 239 pontos

2. Ferrari 187

3. McLaren-Mercedes 124

4. Mercedes 64

5. Aston Martin-Mercedes 42

6. Racing Bulls-Red Bull 19

7. Haas-Ferrari 7

8. Alpine-Renault 1

9. Williams-Mercedes 0

10. Sauber-Ferrari 0

