Ferrari domina treinos livres na Alemanha mas teme a chuva

Com altas temperaturas, a Ferrari dominou nesta sexta-feira o dia de treinos livres do Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1, em Hockenheim, mas temendo a chegada da esperada chuva, que pode frear as escuderia italiana na sessão classificatória de sábado.

Sebastian Vettel, que busca ganhar confiança diante de seu público depois de sua saída da pista no ano passado quando parecia ter a corrida nas mãos, foi o mais rápido na primeira sessão dos treinos livres.

Seu companheiro de equipe monegasco, Charles Leclerc, seguiu seus passos na segunda, sendo o mais rápido do dia com um tempo de um minuto, 13 segundos e 449 milésimos, 124 milésimos melhor que o alemão e 146 milésimos mais rápido do que o britânico Lewis Hamilton (Mercedes).

As Ferrari foram as mais velozes neste dia, mas os resultados são meramente indicativos antes da sessão de classificação, prevista no sábado às 15h00 locais (10h00 pelo horário de Brasília).

As altas temperaturas deverão ficar mais amenas, abaixo dos trinta graus centígrados, e até tempestades são esperadas, o que tornaria o sábado muito imprevisível e poderia ajudar a Mercedes.

“É difícil tirar conclusões porque não sabemos o que a Mercedes e a Red Bull precisaram fazer devido ao calor. Teria sido bom uma corrida com tanto calor, mas fizemos os deveres de casa e esperamos repetir isso no sábado e no domingo”, afirmou Vettel, consciente de que as previsões meteorológicas são diferentes no fim de semana às desta sexta-feira.

Hamilton, líder do mundial com 39 pontos de vantagem sobre seu companheiro de equipe finlandês Valtteri Bottas e com 87 sobre o holandês Max Versteppen (Red Bull), 100 sobre Vettel e 103 acima de Leclerc, torceu na quinta para que essas previsões de chuva para o fim de semana se mantivessem.

“O fim de semana será completamente diferente (a esta sexta-feira), com a chuva talvez. Teremos que ser muito dinâmicos, reativos diante da meteorologia e com os ajustes do carro”, avaliou Bottas nesta sexta.

Hamilton gosta especialmente de pilotar com chuva e espera conseguir em Hockenheim uma oitava vitória em onze corridas nesta temporada, números impressionantes, que parecem catapultá-lo a um novo título mundial.

– Evolução da Racing Point –

Dos dez Grandes Prêmios disputados até agora neste ano, a Mercedes venceu nove. Só deixou de ganhar o Grande Prêmio da Áustria, onde Verstappen da Red Bull ficou em primeiro.

A segunda sessão dos treinos livres ficou marcada também por uma saída da pista do francês Pierre Gasly, que ficou apenas com o 15° tempo do dia. Ele se chocou violentamente contra as barreiras de segurança na última curva e danificou o lado esquerdo de seu carro.

Gasly não quis falar com a imprensa e desperta dúvidas para o fim de semana, depois de um início de temporada decepcionante e de sua evolução em meados do mês no Grande Prêmio da Grã-Bretanha.

O mexicano Sergio Pérez (Racing Point) entrou no ‘Top 10’ dos melhores tempos do dia, no décimo lugar.

Seu companheiro da Racing Point, o canadense Lance Stroll, ficou em sétimo, um sinal de que as melhorias introduzidas por sua escuderia parecem ter dado bons resultados.

