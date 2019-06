Ferrari diz ter ‘esquecido’ de avisar Leclerc sobre punição

SÃO PAULO, 11 JUN (ANSA) – O chefe da equipe da Ferrari, Mattia Binotto, afirmou nesta terça-feira (11) ter “simplesmente esquecido” de avisar o piloto Charles Leclerc sobre a punição que o alemão Sebastian Vettel levou no Grande Prêmio do Canadá, em Montreal.

Na ocasião, os comissários de prova acrescentaram cinco segundos ao tempo de corrida do piloto alemão por ele ter espremido Lewis Hamilton, da Mercedes, ao retornar à pista após uma escapada na grama. Com isso, o britânico ficou com o primeiro lugar, à frente de Vettel.

Leclerc, que não sabia sobre a punição, poderia ter andando mais rápido na prova e ter tentado terminar a corrida na segunda colocação.

“Não contamos a ele. Foi um erro da nossa parte. Estávamos muito ocupados nos boxes e simplesmente esquecemos. Deveríamos ter feito, mas não o fizemos”, disse Binotto.

O monegasco, por sua vez, declarou que não faria diferença na corrida se ele soubesse que Vettel havia sido punido.

“Eu já estava dando o máximo que podia para tentar alcançá-los.

Vi que estavam disputando posição e que eu estava rápido e me aproximando. Eu estava dando tudo que podia para que, se algo acontecesse, eu tivesse a oportunidade de estar o mais perto possível. Então não, acho que não teria feito diferença”, afirmou o jovem piloto.

Com cinco vitórias, Hamilton lidera o campeonato com 162 pontos.

O britânico é seguido pelo companheiro de equipe, Valtteri Bottas (133), Vettel (100) e Max Verstappen (88), da Red Bull Racing. (ANSA)