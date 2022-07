Ferrari busca lado positivo após revés na disputa pelo título da F1

Por Alan Baldwin







(Reuters) – A Ferrari procurou o lado positivo depois que o GP da França de domingo a deixou lambendo as próprias feridas, com os torcedores temendo que a equipe mais antiga e glamourosa da Fórmula 1 tenha perdido suas chances de título mais uma vez.

Charles Leclerc continuou sendo o desafiante mais próximo de Max Verstappen, mas o piloto da Ferrari está agora 63 pontos atrás de seu rival da Red Bull, com 10 corridas restantes, graças a um erro dele.

Caso Verstappen triunfe na Hungria no próximo fim de semana, ele entrará na pausa de agosto com pelo menos 70 pontos de vantagem – o que significa que mesmo vencendo todas as corridas restantes pode não ser suficiente para Leclerc.

Seria necessária uma reviravolta de proporções sísmicas, mas o chefe da equipe, Mattia Binotto, não se mostrou desanimado.

“Foi um bom fim de semana em termos de ritmo, o carro provou ser muito competitivo”, disse ele a repórteres em Le Castellet.

“Charles conseguiu a pole, ele estava liderando a corrida. Acho que tivemos uma vantagem sobre a Red Bull em termos de degradação de pneus… Acho que saímos daqui com confiança em nosso pacote, capacidade de nossos pilotos e nossa velocidade.”

Binotto apontou a Hungria como outra corrida quente onde a Ferrari, que teve Carlos Sainz saindo de 19º para chegar em quinto na França, espera ser forte.

“Há muitas razões para sorrirmos. O nosso objetivo não deve ser a vitória, mas sim uma dobradinha”, disse.

“Não há razão para não ganhar 10 corridas de agora até o final. Gosto de ser positivo, mantendo-me otimista. Pode acontecer algo com Max e Red Bull? Já aconteceu com eles, como aconteceu conosco.”

“Mas não estou contando com isso. Acho que precisamos nos concentrar em nós mesmos e fazer o nosso melhor”, completou.