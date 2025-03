Ferrari aumenta preços nos EUA em 10% após tarifaço de Trump

TURIM, 27 MAR (ANSA) – A montadora de carros de luxo Ferrari anunciou um aumento de até 10% nos preços para os clientes americanos após decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 25% contra todos os automóveis importados no país.

Segundo a empresa de Maranello, as compras fechadas antes de 2 de abril de 2025, data da entrada em vigor da nova alíquota, não serão afetadas. Além disso, os modelos 296, SF90 e Roma não terão reajuste, independentemente de quando a encomenda for efetuada.

“Para os restantes modelos, as novas condições alfandegárias se refletirão parcialmente no preço, até um máximo de 10% de aumento, em coordenação com nossa rede de distribuição”, diz um comunicado da Ferrari. A nota ainda “reafirma o compromisso” da marca em “garantir a máxima atenção e proteção dos clientes”.

Apesar do reajuste, a empresa assegura que os objetivos financeiros para 2025 não serão alterados. (ANSA).