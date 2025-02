Ferrari anuncia Zhou como piloto reserva para 2025

ROMA, 5 FEV (ANSA) – A Scuderia Ferrari anunciou nesta quarta-feira (5) o chinês Zhou Guanyu como seu piloto reserva para 2025, ao lado do italiano Antonio Giovinazzi.

Membro do programa de formação do time de Maranello entre 2015 e 2018, Zhou correu na Fórmula 1 entre 2022 e 2024, sempre pela mesma equipe: a Alfa Romeo, que depois virou Kick Sauber.

“É uma grande honra ser um dos pilotos reservas que podem ajudar a equipe a evoluir”, declarou o chinês no Instagram. “De volta para onde tudo começou. Obrigado à Ferrari por acreditar em mim”, acrescentou.

Em três temporadas na F1, Zhou marcou pontos em apenas sete corridas e tem como melhores resultados dois oitavos lugares: no GP do Canadá de 2022 e no GP do Catar de 2024. (ANSA).