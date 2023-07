Ferrari anuncia saída de Laurent Mekies e Diego Ioverno é novo diretor esportivo da equipe

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 13:27 Compartilhe

Diego Ioverno é o novo diretor esportivo da Ferrari e inicia na função já neste fim de semana, durante o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Ele substitui o francês Laurent Mekies, que estava no cargo havia quatro anos e meio e ficaria até o fim da temporada após acerto para chefiar a AlphaTauri em 2024 no lugar de Franz Tost. A escuderia italiana optou por antecipar a saída.

“O tempo de Laurent Mekies na escuderia Ferrari chega ao fim esta semana. O diretor de corrida não estará na Bélgica e deixa o “Cavalo Empinado” após quatro temporadas e meia, período em que a equipe conquistou sete vitórias. Toda a equipe lhe agradece por sua grande contribuição durante esses anos”, oficializou a Ferrari nesta quinta-feira.

“A partir do Grande Prêmio da Bélgica, parte das funções de Laurent no pit wall serão realizadas por Diego Ioverno, que assume a função de diretor esportivo. Ele será responsável por todos os assuntos esportivos, bem como pela ligação com a FIA (Federação Internacional de Automobilismo)”, completou a equipe, oficializando seu novo diretor.

A mudança já era prevista e a promoção de Ioverno faz parte da reestruturação da escuderia, que trouxe Fred Vasseur no início do ano no lugar de Mattia Binotto. Com o desempenho fraco no ano – apenas na quarta colocação do Mundial de Construtores -, a ideia já é se programar para 2024 para a equipe voltar à briga por vitórias.

“Ioverno é um membro veterano da escuderia, tendo trabalhado em Maranello nos últimos 23 anos. Junto com seus colegas no pit wall, Matteo Togninalli, chefe de engenharia de pista, e Ravin Jain, estrategista de corrida, ele se reportará diretamente ao chefe da equipe, Fred Vasseur.”

