Ferrari anuncia Carlos Sainz Jr. como substituto de Vettel a partir de 2021

Dois dias depois de anunciar a saída do alemão Sebastian Vettel, tetracampeão mundial de Fórmula 1, a Ferrari agiu rápido e já confirmou a contratação de Carlos Sainz Jr. como novo piloto da equipe. O espanhol de 25 anos firmou contrato válido até 2023 e deixa a McLaren após esse ano. O australiano Daniel Ricciardo, hoje na Renault, entrará em seu lugar.

“Estou muito feliz de pilotar pela escuderia Ferrari em 2021 e estou animado pelo meu futuro no time. Ainda tenho um ano importante com a McLaren e estou ansioso para correr novamente com o time nesta temporada”, disse Sainz em nota divulgada pela Ferrari.

Será a quarta equipe do espanhol em sete anos na Fórmula 1. Entre 2015 e 2017, correu pela Toro Rosso e no meio da temporada foi para a francesa Renault. No ano passado, Sainz se transferiu para a McLaren e agora será piloto da Ferrari.

“Estou feliz em anunciar que Carlos vai fazer parte da Ferrari em 2021”, disse Mattia Binotto, chefe de equipe. “Com cinco temporadas de experiência, Carlos provou ser talentoso e mostrou ter habilidades técnicas e atributos que o tornam um encaixe ideal na nossa família. Nós embarcamos em um novo ciclo com o objetivo de voltar ao topo na Fórmula 1. Será uma longa jornada, com dificuldades, especialmente pela situação financeira e de regulamento, que passa por mudanças, e esse desafio precisa ser encarado de forma diferente ao passado recente”.

Binotto mantém a esperança de andar no mesmo tempo de sua maior rival atualmente, a Mercedes, do hexacampeão mundial Lewis Hamilton. “Acreditamos que uma dupla de pilotos com o talento e personalidade de Charles (Leclerc) e Carlos, a mais jovem dos últimos 50 anos da escuderia, é a melhor possível para nos ajudar a alcançar os objetivos que determinamos”, comentou.

O nome de Sainz já circulava como o mais cotado para a vaga de Vettel, que ainda não tem futuro definido. A especulação ganhou mais força após o pai de Carlos Sainz dar declarações sobre o futuro do filho. “Não posso falar muita coisa porque não quero iludir ninguém, mas está claro que as coisas estão acelerando e que as equipes não vão esperar a temporada começar”, declarou o pai, que é piloto de rali.

Em 2019, Sainz encarou a difícil missão de substituir o compatriota Fernando Alonso na McLaren. E não fez feio. Mesmo diante das limitações do time britânico, terminou o campeonato em uma honrosa sexta colocação no Mundial de Pilotos. Neste ano, quando o campeonato for iniciado, fará a sua segunda temporada pela tradicional equipe da Fórmula 1.