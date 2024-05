Ferrari acaba com jejum de 18 anos e consola Leclerc após 3º lugar em Ímola

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/05/2024 - 15:35 Para compartilhar:

Charles Lecrerc saiu consolado do Grande Prêmio desse domingo, em Ímola, na Itália. O piloto da Ferrari sentiu pela primeira vez como é subir no pódio dentro da casa da equipe italiana. O terceiro lugar significou para os ferraristas o fim de um jejum de 18 anos. Em 2006, quando o alemão Michael Schumacher saiu como vencedor, foi a última vez que a equipe italiana ficou entre os três primeiros.

“Só fico muito feliz quando ganho e não foi o caso hoje, mas pelo menos foi um pódio”, afirmou Leclerc, que terminou a prova desse domingo quase 8 segundos atrás do holandês Max Verstappen (primeiro), da Red Bull, e Lando Norris, da McLaren.

“Estávamos rápidos na primeira parte da corrida e comecei a pressionar o Lando (Norris, que estava em segundo lugar). Mas, depois, eles foram incrivelmente rápidos”, disse o piloto de Mônaco.

“De qualquer forma, apesar de termos falhado na classificação, fomos rápidos depois e é incrível estar no pódio com todos os torcedores aqui em Ímola”, completou Leclerc, que permaneceu na segunda colocação na classificação da temporada.

O piloto da Ferrari soma 113 pontos, 48 atrás de Verstappen e 6 à frente do mexicano Sergio Perez, da Red Bull, o terceiro colocado. O espanhol Carlos Sainz, companheiro de equipe italiana, é o quinto, com 93.O próximo GP será no domingo (dia 26), em Mônaco.