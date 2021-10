Ferran Torres sofre fratura no pé direito e desfalca Manchester City

O Manchester City vai ficar sem Ferran Torres por várias semanas, depois que o atacante sofreu uma fratura no pé direito enquanto estava atuando pela seleção da Espanha.

O jovem de 21 anos, autor dos dois gols da vitória por 2 a 1 sobre a Itália na semifinal da Liga das Nações, foi substituído no segundo tempo da decisão do torneio continental contra a França, no domingo, na cidade italiana de Milão.

“Ferran Torres sofreu uma lesão no pé direito durante a janela internacional”, informou o Manchester City na quinta-feira.

“O atacante do City, que marcou dois gols na semifinal da Liga das Nações na vitória sobre a Itália e que também foi titular na final frente à França, sofreu uma pequena fratura”, destacou o clube inglês.

Nas próximas semanas, o Manchester City tem pela frente o vizinho Manchester United em Old Trafford, pelo Campeonato Inglês, e o belga Club Brugge e o francês Paris Saint-Germains pela Liga dos Campeões.

Torres pode até ficar fora dos próximos duelos da seleção espanhola em novembro pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, contra Grécia e Suécia.

smg/dj/iga/lca

Saiba mais