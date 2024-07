Ferramenta do Google ajuda a descobrir se suas informações foram comprometidas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/07/2024 - 0:37 Para compartilhar:

O Google está ajudando usuários da internet a combater crimes online.

Usuários do onipresente mecanismo de busca em breve terão acesso gratuito a uma ferramenta que permite que qualquer pessoa veja se suas informações pessoais foram roubadas e colocadas no lado nocivo e ilícito da internet, conhecido como dark web.

O novo recurso “ajuda você a monitorar se suas informações pessoais , como nome, endereço, número de telefone e e-mail, são encontradas em violações de dados”, anunciou a empresa em uma postagem de blog.

As informações estarão disponíveis usando a ferramenta existente “minha atividade”, que permite que os usuários controlem como suas informações são exibidas no Google — o serviço pode ser acessado aqui. Qualquer pessoa com uma conta de consumidor do Google em 46 países diferentes tem acesso.

Após adicionar informações de contato (o Google afirma que elas “não são compartilhadas ou usadas para personalizar sua experiência em outros produtos do Google”), pesquisas serão realizadas na dark web para seus dados.

Se algo preocupante surgir, será enviado para uma seção bem visível de “resultados para revisão” do relatório.

A partir daí, os usuários podem solicitar a remoção de suas informações.

Um processo semelhante está em vigor para que informações que incluem suas informações de contato sejam retiradas dos resultados de pesquisa do Google.

As avaliações geralmente levam alguns dias, de acordo com o Google.

A nova medida para proteger os usuários ocorre junto com o lançamento de novas orientações pela Apple sobre como se proteger de golpes de phishing — manobras que os hackers usam para enganar as pessoas e fazê-las revelar suas informações pessoais.

Essas tentativas geralmente vêm na forma de e-mails falsos de bancos, empresas ou entes queridos impostores, todos exigindo informações financeiras para uma causa aparentemente urgente.