Ferragosto: Conheça o feriado mais aguardado da Itália

SÃO PAULO, 14 AGO (ANSA) – Por Luciana Ribeiro – A Itália celebra no próximo dia 15 de agosto seu principal feriado de verão, o chamado Ferragosto, que representa o pico da alta temporada no país.

A data tem origem romana e remete ao termo “Feriae Augusti” (“descanso de Augusto” em latim), uma festividade instituída pelo imperador Augusto no ano 18 antes de Cristo.

A comemoração fazia parte de uma série de eventos no período correspondente ao atual mês de agosto para celebrar o Conso, divindade protetora da agricultura e fertilidade.

Os festejos tinham como objetivo garantir alguns dias de descanso no fim do período da colheita.

Quase 2 mil anos depois, em 1931, o regime fascista de Benito Mussolini popularizou o feriado nacional ao organizar excursões turísticas com preços acessíveis por todo o país entre 13 e 15 de agosto, contribuindo para o nascimento do turismo de massa na Itália.

Um acordo entre o governo e o Vaticano transferiu as festividades de forma definitiva para 15 de agosto, para coincidir com a Assunção de Maria. O dogma, proclamado pelo papa Pio XII em 1950, contempla que a mãe de Jesus Cristo “concluiu o curso de sua vida terrena e foi assumida à glória celestial em corpo e alma”.

O feriado acontece no auge do verão italiano e também coincide com as férias escolares antes do início do ano letivo.

A data é tradicionalmente dedicada a almoços em família, viagens e piqueniques. Durante o “Ferragosto”, muitas cidades ficam vazias, e boa parte dos comércios fecha nos centros menores.

Neste ano, o feriado acontece em plena campanha para as eleições parlamentares antecipadas de 25 de setembro, um fato inédito na história republicana da Itália.

Desde o fim da Segunda Guerra, o país só realizou eleições legislativas no primeiro semestre, justamente porque o noticiário político é deixado de lado durante as férias de verão. (ANSA).