Ferragosto: Aeroporto italiano prevê movimento recorde

ROMA, 12 AGO (ANSA) – O aeroporto de Fiumicino, nos arredores de Roma, deverá registrar uma movimentação recorde nos próximos dias em virtude do Ferragosto, principal feriado de verão da Itália.

Celebrado na próxima terça-feira (15), o aeroporto romano prevê registrar uma média diária de 150 mil passageiros durante o período.

Mesmo faltando alguns dias para o tão aguardado Ferragosto, o aeroporto de Fiumicino já registrou uma intensa movimentação de passageiros neste sábado (12).

No topo das preferências dos turistas estão destinos localizados nas regiões da Sardenha, da Puglia e da Sicília, mas também ilhas gregas e outros pontos turísticos do Mediterrâneo.

Há também um grande número de chegadas de turistas estrangeiros que estão se dirigindo aos mais diversos locais do país europeu.

A data tem origem romana e remete ao termo “Feriae Augusti” (“descanso de Augusto” em latim), uma festividade instituída pelo imperador Augusto no ano 18 antes de Cristo.

O feriado acontece no auge do verão italiano e também coincide com as férias escolares antes do início do ano letivo.

A data é tradicionalmente dedicada a almoços em família, viagens e piqueniques. Durante o “Ferragosto”, muitas cidades ficam vazias, e boa parte dos comércios fecha nos centros menores. (ANSA).

